Las unidades forman parte de un conjunto habitacional de 144 casas, que ya contaba con 72 habitadas y mantiene otras 38 en ejecución.

Cada vivienda tiene una superficie de 56 metros cuadrados. Las casas están ubicadas en las calles Falucho, Chiclana, Pasaje Intendente Andreoli y Sargento Cabral. El municipio seleccionó a las familias beneficiarias, entre las que se incluyó a personal de salud, trabajadores municipales, personas con discapacidad y vecinos particulares.

Durante el acto, Batakis destacó el trabajo de los empleados públicos para completar las viviendas y las obras de infraestructura. “Sin el trabajo diario que hacen hoy no tendríamos estas casas, no estaría el cordón cuneta. Si no hay Estado, no estaría todo esto que hoy estamos viendo”, sostuvo.

La ministra también se refirió a la responsabilidad de administrar los fondos públicos. Señaló que la exigencia del gobernador Axel Kicillof y de la ciudadanía obliga a los funcionarios a ser eficientes y cuidar los recursos provenientes de los impuestos.

Stadnik agradeció el acompañamiento de Batakis y del administrador general del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Diego Menéndez. Además, destacó el esfuerzo provincial frente a lo que describió como políticas nacionales de desfinanciamiento de la obra pública.

“Este es un paso muy importante, pero sabemos que todavía queda mucho por hacer”, expresó el intendente. En ese sentido, planteó que continuará trabajando con el Gobierno bonaerense y el Instituto de la Vivienda para avanzar con la entrega de las 38 casas restantes y sostener la construcción en las localidades rurales.

También participaron de la jornada el subadministrador general del IVBA, Hernán Ralinqueo, y el senador provincial Germán Lago.

La cartera de Hábitat mantiene en marcha otras 56 viviendas en distintas localidades del partido: 23 en Smith, 15 en Moctezuma y 18 en Bellocq. Todas tienen una superficie de 56 metros cuadrados.