Kicillof y Watson inauguraron un polo educativo con 720 nuevas vacantes en Florencio Varela

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró el jueves 17 de septiembre un polo educativo en Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela, que incorpora 720 nuevas vacantes para los niveles primario y secundario. Durante la visita, también puso en funcionamiento un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el barrio San Jorge y entregó dos ambulancias de alta complejidad.

El mandatario encabezó la apertura de las escuelas junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la directora Ejecutiva de OPISU, Romina Barrios; y el intendente Andrés Watson. Allí defendió la inversión pública en educación y salud y cuestionó el rumbo del Gobierno nacional.

“Es mentira que la salud y la educación puedan ser reemplazadas por el sector privado: sin inversión pública solo hay abandono”, afirmó Kicillof. Además, destacó que el nuevo complejo se construyó en un terreno que antes estaba baldío y permitirá que cientos de estudiantes accedan a la escuela cerca de sus hogares.

Dos escuelas y una inversión de $9.079 millones

El polo educativo cuenta con dos edificios destinados a la Escuela Primaria N°70 y la Escuela Secundaria N°65. La obra demandó una inversión de $9.079 millones y fue financiada por OPISU. El proyecto incluyó, además, una plaza con juegos infantiles y espacios deportivos.

UN POLO EDUCATIVO QUE AMPLÍA DERECHOS Y CONSTRUYE FUTURO



El nuevo Polo Educativo de #IngenieroAllan lo pudimos concretar a partir del compromiso del gobernador @Kicillofok de seguir fortaleciendo la infraestructura escolar en Florencio Varela. pic.twitter.com/NMdcK9SCMP — Andrés Watson (@Andreswatsonok) September 18, 2026

Las 720 nuevas vacantes buscan responder a la demanda educativa del barrio. Terigi vinculó la ampliación de la infraestructura con el derecho a la educación: “Fortalecer la infraestructura escolar es generar oportunidades de progreso mediante el cumplimiento del derecho a la educación”, sostuvo.

Barrios, por su parte, destacó la relación entre las escuelas y la integración urbana. “Nuestra mirada de la integración urbana implica que cada barrio cuente con las condiciones necesarias para que sus vecinos puedan desarrollar su vida cerca de sus casas”, señaló.

Watson remarcó que el barrio necesitaba un núcleo educativo que reuniera distintos niveles. También contrapuso el acompañamiento provincial con la política nacional: “Mientras el Gobierno nacional se desentiende, contamos con una Provincia que nos acompaña, piensa en el bienestar de los vecinos de Florencio Varela y nos muestra que hay otro camino”.

Un CAPS con 14 consultorios y dos nuevas ambulancias

Junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, Kicillof inauguró el centro sanitario de San Jorge, que facilitará el acceso a la atención de los vecinos de ese barrio, Villa Argentina y Barrio Nuevo.

El establecimiento cuenta con 14 consultorios, enfermería, vacunatorio, farmacia con depósito, sala de observación, shock room y dormitorios, entre otros espacios. A esa incorporación se sumó la entrega de dos ambulancias de alta complejidad para reforzar el sistema de emergencias.

La jornada incluyó la participación de los ministros Carlos Bianco, de Gobierno; Silvina Batakis, de Hábitat y Desarrollo Urbano; y Walter Correa, de Trabajo, junto con autoridades de las áreas de salud y educación.

Al referirse a las diferencias con la gestión nacional, Kicillof sostuvo que la disputa entre ambos modelos se expresa en la disponibilidad de escuelas y centros de salud. “Eliminar la escuela y la salud pública no es brindar libertad, sino todo lo contrario: es llevar a nuestra sociedad a una situación de profunda precariedad”, manifestó.