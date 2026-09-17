Bragado reactivó 18 viviendas ex Cáritas con apoyo de la Provincia

El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, recibió a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, para recorrer la reactivación de las obras de 18 viviendas del proyecto ex Cáritas, en el barrio Fátima.

Los trabajos volvieron a ponerse en marcha a través del programa provincial Completar, luego de las gestiones realizadas por el Municipio ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La intervención busca finalizar una parte del proyecto habitacional que había quedado paralizado.

“Hoy podemos ver un barrio en construcción”

Durante la recorrida, Barenghi cuestionó la interrupción del proyecto y valoró la posibilidad de retomarlo.

“Estas viviendas fueron abandonadas indefinidamente por el gobierno nacional, que no respetó el convenio que tenía con la organización Cáritas”, expresó.

Y agregó: “La ministra Batakis entendió la situación y hoy podemos ver un barrio en construcción que alberga muchos sueños y esperanzas”.

Batakis destacó la reactivación

La ministra también puso el foco en la continuidad de las obras.

“Es una emoción ver que este proyecto, abandonado por el gobierno nacional, esté avanzando de nuevo”, afirmó.

Batakis vinculó la reactivación con la política habitacional que lleva adelante el Gobierno bonaerense.

Un proyecto que había quedado frenado

Las viviendas forman parte de un proyecto originalmente impulsado junto a Cáritas Diocesana.

Según informó el Municipio, la obra quedó paralizada tras el cambio de Gobierno nacional.

A partir de allí, la gestión local comenzó a buscar alternativas para poder continuar al menos una parte del plan.

La Provincia tomó parte del proyecto

Las primeras señales de reactivación llegaron en octubre del año pasado.

En ese momento, Barenghi informó a las familias adjudicatarias sobre la posibilidad de finalizar 18 de las 50 viviendas previstas originalmente.

La continuidad se planteó con acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires.

Sorteo para las 18 viviendas

En febrero, el Municipio realizó el sorteo oficial para definir quiénes serían los destinatarios de las 18 unidades que se completarían mediante el programa provincial.

El procedimiento respetó el listado original confeccionado por Cáritas.

De esta manera, se buscó mantener el criterio establecido en el proyecto inicial.

Los otros 32 beneficiarios

El esquema también contempló a las familias que no quedaron alcanzadas por las 18 viviendas.

En total, 32 beneficiarios fueron incluidos en la asignación de lotes con plateas restantes.

Así se mantuvo la participación de las 50 familias originalmente vinculadas con el proyecto.

La licitación se realizó en julio

Luego de definir a los beneficiarios, el Municipio avanzó con el proceso administrativo.

En julio se realizó el llamado a licitación para adjudicar la obra.

Después de ese recorrido, los trabajos finalmente comenzaron nuevamente en el barrio Fátima.

El programa Completar

La finalización de las unidades se desarrolla a través del programa provincial Completar.

La herramienta permite retomar proyectos habitacionales que habían quedado inconclusos.

En Bragado, su aplicación permitirá avanzar con 18 viviendas que permanecían detenidas.

Trabajo entre Municipio y Provincia

La recorrida de Barenghi y Batakis buscó mostrar el avance de una obra que demandó distintas etapas de gestión.

También participó el senador provincial Germán Lago.

La intervención combina la gestión municipal con el acompañamiento del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense.