Curutchet: "La democracia también se construye así: dando lugar a los jóvenes"

El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, anunció la entrega de un nuevo apoyo económico a la Escuela Técnica N° 2 para avanzar en otra etapa del programa Nuestra Huella. La iniciativa fue impulsada por los propios estudiantes desde el Presupuesto Participativo Joven y está orientada al cuidado del ambiente y la mejora de su barrio.

El jefe comunal comunicó el aporte a través de sus redes sociales y destacó el protagonismo de los alumnos en el desarrollo del proyecto. “Me llena de orgullo ver cómo transforman una idea en acciones concretas para cuidar el ambiente y mejorar su barrio”, expresó.

Curutchet también puso el acento en la fecha de la entrega, realizada el 16 de septiembre, al cumplirse 50 años de la Noche de los Lápices. Señaló que esa coincidencia volvía aún más significativo el acompañamiento a la propuesta estudiantil.

En su mensaje, el intendente relacionó el respaldo a Nuestra Huella con la construcción de espacios de participación para los jóvenes. “La democracia también se construye así: dando lugar a los jóvenes, escuchando sus propuestas y acompañando sus iniciativas”, sostuvo.

Además, planteó la importancia de generar ámbitos en los que puedan “participar, proponer y hacer”, al reivindicar el acompañamiento a las ideas surgidas de los propios estudiantes.