Chalde gestionó en La Plata por viviendas, escrituras y protección de derechos

El intendente de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde, desarrolló una agenda de gestiones en La Plata junto al director de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll.

Durante la jornada mantuvieron reuniones con distintas áreas del Gobierno bonaerense y de la Legislatura provincial.

Los encuentros estuvieron centrados en escrituras, vivienda, políticas de niñez y seguimiento de proyectos para el distrito.

Gestiones por escrituras

Uno de los encuentros se realizó en la Escribanía General de Gobierno.

Allí, Chalde y Ripoll avanzaron con la firma de escrituras y el seguimiento de expedientes que ya se encuentran en curso.

El objetivo es continuar agilizando trámites vinculados con la regularización dominial.

Avances para una Casa de Abrigo

La agenda también incluyó una reunión en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Uno de los temas centrales fue el avance para concretar una Casa de Abrigo en Coronel Dorrego.

La iniciativa apunta a fortalecer la capacidad local de acompañamiento y protección de niños, niñas y adolescentes.

Fortalecer el Servicio Local

En el mismo encuentro también se abordaron acciones destinadas a reforzar el Servicio Local de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

La intención es sumar herramientas para mejorar la respuesta ante situaciones que requieren intervención y acompañamiento.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de seguir fortaleciendo esta área.

Viviendas del barrio San Martín

Chalde también mantuvo gestiones ante el Instituto de la Vivienda.

Allí se trabajó sobre la escrituración de viviendas de planta alta del barrio San Martín.

El objetivo es avanzar con la regularización de esas unidades y dar continuidad a los trámites pendientes.

Seguimiento de proyectos en la Legislatura

La agenda incluyó además una reunión con la diputada provincial Priscila Minnaard.

El encuentro estuvo orientado al seguimiento de trámites y proyectos vinculados con Coronel Dorrego.

Desde el Municipio señalaron que la intención es sostener las gestiones para que distintas iniciativas puedan avanzar dentro de los organismos provinciales.

Una agenda en distintos frentes

Las reuniones abarcaron áreas diferentes, pero con un mismo objetivo: destrabar trámites y fortalecer políticas locales.

Las gestiones incluyeron vivienda, documentación, niñez y proyectos institucionales.

La intención es convertir esos encuentros en soluciones concretas para los vecinos.

Chalde puso el foco en la gestión

Desde el Municipio destacaron que la jornada dejó resultados positivos.

La agenda en La Plata fue presentada como parte de una estrategia de articulación con organismos provinciales para atender necesidades del distrito.

La gestión busca sostener presencia ante distintas dependencias y dar continuidad a expedientes y proyectos.

Más oportunidades para el distrito

Con estos encuentros, Coronel Dorrego busca avanzar en temas que impactan directamente en distintas comunidades.

Las escrituras, la regularización de viviendas y el fortalecimiento de las políticas de niñez aparecen entre las prioridades.

El objetivo es seguir generando herramientas y respuestas para los vecinos de cada localidad.