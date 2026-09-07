Coronel Dorrego amplía el alumbrado público

La Municipalidad de Coronel Dorrego continúa avanzando con tareas de mejoramiento y ampliación del alumbrado público en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, los trabajos se concentraron en calle Siria al 600 y calle Italia al 600, donde se lleva adelante el recambio de las luminarias existentes.

Nuevas luminarias

Las tareas incluyen el retiro de las unidades que se encontraban instaladas y la colocación de nuevos equipos.

El objetivo es mejorar la calidad de la iluminación en ambas arterias y reforzar las condiciones de visibilidad durante la noche.

Más seguridad en la vía pública

Desde el Municipio destacan que la mejora del alumbrado tiene un impacto directo sobre la seguridad de quienes transitan por la zona.

Una mejor iluminación permite contar con calles más visibles para peatones, ciclistas y conductores.

También mejora las condiciones generales de circulación durante las horas nocturnas.

Mejora del entorno urbano

Además del aspecto vinculado con la seguridad, el recambio busca aportar una mejora estética a los sectores intervenidos.

La renovación del alumbrado forma parte de las acciones destinadas a mantener y poner en valor distintos puntos de la ciudad.

Una ampliación progresiva

El Municipio señaló que los trabajos continuarán de manera permanente.

La intención es extender progresivamente el alumbrado público a todo el ejido urbano y renovar aquellos sectores que requieran mejores condiciones de iluminación.

Nuevos sectores incorporados

Las intervenciones sobre Siria e Italia se suman así a las tareas que se vienen desarrollando en otros puntos de Coronel Dorrego.

El objetivo es sostener un esquema de mejoras graduales que permita ampliar la cobertura y modernizar el sistema de iluminación urbana.