Bucca: "Es un hecho histórico y va a ser muy importante para todos los bolivarenses"

El intendente de Bolívar, Bali Bucca, participó de la inauguración de la 97ª Exposición Rural y aprovechó el acto para presentar dos iniciativas que apuntan al desarrollo productivo y a la mejora de la infraestructura hídrica del distrito.

Por un lado, confirmó que el Municipio avanzará junto a la Cámara Comercial e Industrial en la creación de una incubadora de empresas dentro del Parque Industrial.

Por otro, anticipó la firma de un convenio de financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones por $800 millones para avanzar con el proyecto de dragado y rectificación de distintos cursos de agua.

“La Rural es parte de nuestra historia y de nuestra identidad”

Durante su discurso, Bucca destacó el valor que tiene la Exposición Rural para la comunidad.

“La Exposición Rural de Bolívar es mucho más que una muestra rural. La Rural es parte de nuestra historia y de nuestra identidad”, expresó.

El intendente valoró además que el evento haya logrado sostenerse durante 97 años y trascender generaciones.

Un evento que también mueve la economía

Bucca remarcó que la muestra tiene un impacto que excede al sector agropecuario.

“Es uno de los proyectos que nos enorgullece a todos los bolivarenses. Es una exposición que trasciende los límites de nuestra ciudad, que nos permite mostrar lo mejor de Bolívar y que también genera movimiento económico para nuestros hoteles, nuestra gastronomía y nuestro comercio”, sostuvo.

La exposición reúne cada año al campo, la industria, el comercio, emprendedores, instituciones y vecinos.

El desafío del arraigo

El jefe comunal vinculó la agenda productiva con la posibilidad de que los jóvenes puedan construir su futuro en Bolívar.

“El gran desafío que tenemos es trabajar para que nuestros hijos, si tienen la posibilidad de elegir, puedan elegir vivir en Bolívar, desarrollarse en Bolívar y tener sus familias en Bolívar. Ese es el gran desafío y para eso hay que construir ciudad”, afirmó.

Para Bucca, ese objetivo requiere generar condiciones de desarrollo sostenidas en el tiempo.

Agroindustria, tecnología e innovación

El intendente planteó que la estrategia de futuro debe integrar distintos sectores productivos.

“La visión de futuro está atada al desarrollo agroindustrial de nuestra ciudad: el campo y la ciudad, el campo y el comercio, el campo y la industria, incorporando también los desafíos que nos presentan la biotecnología, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la robótica”, expresó.

La definición apunta a combinar la matriz productiva tradicional con herramientas vinculadas a la innovación.

Una incubadora de empresas en el Parque Industrial

Uno de los anuncios centrales fue la creación de una incubadora de empresas.

El proyecto será desarrollado de manera conjunta entre el Municipio y la Cámara Comercial e Industrial de Bolívar.

La propuesta busca acompañar emprendimientos y proyectos productivos mediante capacitación, asistencia técnica e infraestructura.

Donación de terrenos

Bucca anticipó que el Ejecutivo enviará al Honorable Concejo Deliberante un proyecto para donar los terrenos necesarios para construir la nueva nave dentro del Parque Industrial.

La intención es generar un espacio específico para que nuevos emprendimientos puedan iniciar y consolidar su actividad.

“En Bolívar hay muchas ideas y muchos emprendimientos que requieren apoyo técnico, capacitación y soporte de infraestructura para poder nacer, desarrollarse y después crecer”, señaló.

“Una articulación institucional histórica”

El intendente destacó además el trabajo conjunto entre el Municipio y la Cámara Comercial e Industrial.

“Esta articulación institucional es un hecho histórico y va a ser muy importante para todos los bolivarenses”, afirmó.

La incubadora busca convertirse en una herramienta de apoyo para proyectos que todavía no cuentan con la escala o los recursos necesarios para desarrollarse de forma independiente.

$800 millones para un proyecto hídrico

El segundo anuncio estuvo vinculado con la infraestructura hidráulica.

Bucca anticipó que el próximo viernes, en el marco de la Expo Rural, se firmará un convenio de financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones por $800 millones.

Los fondos serán destinados a avanzar con el proyecto licitatorio para el dragado y rectificación de distintos cursos de agua.

Los sectores incluidos

El proyecto contempla el arroyo Vallimanca, desde la laguna San Luis hasta la laguna El Potrillo.

También incluye el arroyo Saladillo, desde El Potrillo hasta el río Salado, y el arroyo Las Flores.

Además, se incorporan los arroyos La Estrella y el canal Artola.

Recuperar hectáreas productivas

Bucca destacó el impacto que podría tener la intervención sobre la producción del distrito.

“Estamos hablando de un tema que verdaderamente va a cambiar y que va a permitir recuperar muchas hectáreas productivas para el Partido de Bolívar”, señaló.

La mejora del sistema hídrico aparece así vinculada directamente con la capacidad productiva de distintas zonas rurales.

Convocatoria al Comité Hídrico

El intendente convocó además a productores e instituciones a participar del Comité Hídrico.

La reunión está prevista para el próximo 14 de septiembre.

El objetivo será avanzar en el desarrollo del proyecto y sumar la participación de los actores vinculados con la problemática.