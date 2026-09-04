El intendente de Benito Juárez, Julio César Marini, recorrió distintas obras de infraestructura que se encuentran en ejecución o que fueron recientemente finalizadas en diferentes sectores de la ciudad.

La recorrida incluyó trabajos en el Centro de Estimulación Temprana, nuevas obras de pavimentación e iluminación en el Barrio Molino, una rotonda y otras intervenciones destinadas a mejorar la circulación, la conectividad y las condiciones del espacio urbano.

Marini estuvo acompañado por el secretario General de Obras Públicas, Diego Rosseti; la arquitecta Bernarda Pifano; y el director General de Relaciones con la Comunidad, Andrés Marini.

Mejoras en el Centro de Estimulación Temprana

Uno de los puntos de la recorrida fue el Centro de Estimulación Temprana, que ya se encuentra nuevamente en funcionamiento luego de los trabajos de refacción y puesta en condiciones realizados en el espacio.

Las tareas incluyeron la modificación de un aula, mejoras en las instalaciones eléctricas, reparación de paredes y pintura de muros y cielorrasos.

La inversión fue de $2.863.000 y los trabajos se realizaron con mano de obra local.

Más de $510 millones para pavimentar el Barrio Molino

Posteriormente, la comitiva se trasladó al Barrio Molino, donde se ejecutaron obras de pavimentación sobre las avenidas Roque Sáenz Peña y Guglielmetti.

Los trabajos fueron realizados en hormigón por la empresa Atak S.R.L. y representan una inversión de $510.110.376.

La intervención busca mejorar la circulación, la accesibilidad y la conectividad de un sector que atraviesa un importante crecimiento urbano.

Mejor transitabilidad y seguridad vial

La pavimentación permitirá contar con mejores condiciones para el tránsito cotidiano y fortalecer la vinculación entre distintos sectores de la ciudad.

La obra también apunta a mejorar la seguridad vial y acompañar el desarrollo urbano del Barrio Molino.

A la intervención sobre la calzada se suman nuevas obras de iluminación.

Nuevas luminarias LED

La Cooperativa de Consumo de Electricidad de Juárez Ltda. ejecutó la instalación de alumbrado público con tecnología LED en las ramblas de la avenida Roque Sáenz Peña, entre Dolores Blanco y Guglielmetti.

También se colocó nueva iluminación sobre la avenida Guglielmetti, entre Roque Sáenz Peña y Almirante Brown.

La obra representa una inversión superior a los $30 millones entre materiales, luminarias y mano de obra.

Una nueva rotonda

Marini y los funcionarios recorrieron además la construcción de una rotonda en la intersección de las avenidas Dolores Blanco y Taglioretti.

La intervención forma parte de las mejoras destinadas a ordenar la circulación y fortalecer la infraestructura vial de la ciudad.

Los trabajos se complementan con otras obras que avanzan en corredores cercanos.

Pavimentación sobre Guglielmetti

Durante la jornada también visitaron un sector de la avenida Guglielmetti donde ya se encuentra en ejecución una nueva obra de pavimentación.

La intervención suma nuevas mejoras sobre una arteria que viene concentrando distintas acciones de infraestructura.

El objetivo es continuar extendiendo las condiciones de accesibilidad y conectividad en esa zona de Benito Juárez.