Mar Chiquita amplía servicios de salud y refuerza la prevención

El Partido de Mar Chiquita avanza con nuevas acciones destinadas a fortalecer la atención primaria y la prevención en salud, con la incorporación de un servicio de oftalmología en General Pirán y Vivoratá y una agenda conjunta con la fundación Las de Rosa.

La Secretaría de Salud, a cargo del doctor Manuel Arévalo, confirmó que desde septiembre comenzará a funcionar la nueva prestación oftalmológica en dos centros asistenciales del distrito.

Oftalmología en General Pirán y Vivoratá

La atención se brindará en el Centro Integrador Comunitario de Atención Primaria de General Pirán y en el Centro de Atención Primaria de la Salud de Vivoratá.

La incorporación permitirá que vecinos de ambas localidades puedan realizar consultas y controles oftalmológicos sin tener que trasladarse a otros puntos del partido.

La atención estará a cargo de Hernán Peretti

El nuevo servicio será brindado por el doctor Hernán Peretti.

Se trata de un profesional con trayectoria en la especialidad que, además, lleva varios años trabajando dentro del Partido de Mar Chiquita.

La medida busca acercar una prestación específica a los centros de atención primaria y ampliar la capacidad de respuesta local.

Fortalecer la atención primaria

Desde el Municipio señalaron que la incorporación del servicio forma parte del compromiso de continuar fortaleciendo la atención primaria en todo el distrito.

La descentralización de prestaciones permite reducir traslados y facilitar el acceso a controles médicos.

En este caso, la incorporación de oftalmología suma una nueva especialidad a la red sanitaria local.

Trabajo conjunto con Las de Rosa

En paralelo, el intendente Walter Wischnivetzky mantuvo una reunión con María de los Ángeles Gallegos, referente de la fundación Las de Rosa.

El encuentro estuvo centrado en la prevención y concientización sobre el cáncer de mama.

La organización presentó un informe sobre el trabajo desarrollado desde el inicio de sus actividades, en octubre de 2024.

Una encuesta sobre cuidado de la salud mamaria

Durante la reunión también se presentaron los resultados de una encuesta realizada en distintas localidades del distrito.

El relevamiento estuvo orientado a conocer las conductas de las mujeres en relación con el cuidado de la salud mamaria.

A partir de esa información, el Municipio y la fundación acordaron avanzar con acciones conjuntas.

Más difusión para los mensajes preventivos

Uno de los compromisos asumidos fue ampliar la difusión del trabajo de Las de Rosa a través de las redes oficiales del Municipio.

El objetivo es que los mensajes vinculados con prevención y detección temprana puedan alcanzar a una mayor cantidad de vecinos.

La organización trabaja exclusivamente en el Partido de Mar Chiquita.

Concientización y acompañamiento

Las de Rosa tiene como misión concientizar, acompañar y asistir en temas vinculados con el cáncer de mama.

Desde octubre de 2024 desarrolla campañas gráficas en la vía pública y en redes sociales.

Durante 2025 sumó además un espacio específico de acompañamiento emocional.

“Para quienes están cerca”

Ese espacio se denomina “para quienes están cerca”.

Se trata de un taller destinado a familiares, amigos y personas que acompañan a pacientes oncológicos o con enfermedades de largo tratamiento.

La propuesta busca brindar herramientas de contención emocional a quienes cumplen ese rol.

Durante este año ya se realizó la segunda edición.

Un “bailatoon” por la detección temprana

La fundación organiza además cada primer domingo de octubre un “bailatoon”.

La actividad combina baile, participación comunitaria y concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama.

Para este año ya está prevista la segunda edición.