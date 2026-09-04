Gray: “La salud visual también es calidad de vida”

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, entregó 118 pares de anteojos a vecinas y vecinos del distrito, en el marco del Programa Oftalmológico Social que lleva adelante el Municipio.

La iniciativa contempla la realización de controles de agudeza visual y la entrega gratuita de anteojos a quienes los necesitan, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención oftalmológica y acompañar el desarrollo de sus actividades cotidianas.

“La salud visual es fundamental para estudiar, trabajar y disfrutar de cada día. Por eso, desde el Municipio de Esteban Echeverría acercamos atención oftalmológica y anteojos gratuitos a quienes los necesitan”, expresó Gray.

El jefe comunal destacó que los lentes constituyen una herramienta importante para mejorar la autonomía y la calidad de vida. En ese sentido, señaló que la nueva entrega permitirá que más habitantes del distrito puedan desenvolverse mejor en sus tareas diarias.

“Entregué 118 pares de anteojos a vecinas y vecinos de Esteban Echeverría, para que puedan acceder a una herramienta fundamental para poder estudiar, trabajar y desenvolverse mejor todos los días, porque la salud visual también es calidad de vida”, afirmó.

Controles visuales y anteojos gratuitos

A través del Programa Oftalmológico Social, el Municipio realiza evaluaciones para detectar las necesidades visuales de cada persona y posteriormente brinda los anteojos de manera gratuita.

Gray remarcó que la propuesta busca garantizar el acceso a la salud y sostener la presencia del Gobierno local cerca de la comunidad. “Realizamos controles de agudeza visual y brindamos anteojos de manera gratuita”, explicó.