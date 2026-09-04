Fassi: “Cañuelas se consolida como una Tierra de Oportunidades”

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, participó de la Expo Hecho en Merlo, donde compartió la experiencia productiva de su distrito y destacó las políticas destinadas a generar empleo y nuevas oportunidades para la comunidad.

La actividad se desarrolló en el marco del Día de la Industria y reunió a pequeñas y medianas empresas, emprendimientos, escuelas e instituciones que exhibieron la capacidad productiva del municipio anfitrión.

Fassi recorrió la muestra junto con Gustavo Menéndez, Eduardo “Wado” de Pedro, Guillermo Moreno, Mariel Fernández y Esteban Sanzio. La octava edición de la exposición congregó a más de 100 empresas y contó con espacios destinados a comercios, emprendedores y establecimientos educativos. La Expo se desarrolló durante tres jornadas en el predio El Remanso de Parque San Martín.

“La Expo reúne a PyMEs, emprendimientos, escuelas e instituciones, mostrando todo el trabajo y la capacidad productiva que tiene el distrito”, señaló la intendenta.

La experiencia productiva de Cañuelas

Durante el encuentro, Fassi expuso las acciones impulsadas en Cañuelas para promover la radicación de inversiones y fortalecer el desarrollo económico local.

“Pude compartir la experiencia de Cañuelas y contar cómo seguimos consolidándonos como una Tierra de Oportunidades, con un desarrollo productivo que genera empleo y desarrollo para nuestros vecinos”, expresó.

La intendenta también puso el foco en la importancia del trabajo articulado entre el Estado y el entramado empresarial. En ese sentido, sostuvo que la colaboración entre los sectores público y privado resulta central para acompañar a las empresas y preservar la actividad productiva.

Fassi definió esa articulación como una herramienta necesaria para afrontar el escenario económico y respaldar a quienes invierten y generan puestos de trabajo.

La participación de la jefa comunal en la Expo Hecho en Merlo permitió presentar la experiencia de Cañuelas ante representantes políticos, industriales y educativos, en una jornada atravesada por el debate sobre el presente del sector y la necesidad de sostener políticas orientadas al empleo y la producción.