Salomón supervisó obras clave y reforzó la agenda de innovación de Saladillo

El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, encabezó en los últimos días una agenda que combinó infraestructura urbana, planificación vial e iniciativas vinculadas con la innovación y el desarrollo local.

Por un lado, el jefe comunal recorrió la obra de apertura de la Avenida Moreno, donde se ejecuta la cuarta y última etapa. En paralelo, avanzó el proceso administrativo para la repavimentación de la Avenida Frocham.

A esa agenda se sumó una reunión con integrantes de ITEC, que prepara nuevas actividades para la segunda mitad del año vinculadas con tecnología, ciencia, educación y emprendedurismo.

Última etapa en Avenida Moreno

Salomón recorrió la obra de apertura de la Avenida Moreno, una intervención que actualmente atraviesa su cuarta y última etapa.

Los trabajos forman parte de una obra destinada a mejorar la conectividad y la circulación urbana.

La finalización de esta etapa permitirá completar un proyecto que viene desarrollándose de manera progresiva.

Avanza la repavimentación de Avenida Frocham

El Municipio también continúa con el proceso para concretar la repavimentación de Avenida Frocham, entre Alem y Sarmiento.

En ese marco, se llevó adelante la apertura de los sobres B correspondientes a las propuestas económicas.

La contratación contempla mano de obra, equipos y materiales menores necesarios para ejecutar el pavimento.

Un presupuesto superior a los $376 millones

El presupuesto oficial fijado para la obra es de $376.072.775,06.

Con la apertura de las ofertas económicas, el proceso avanza hacia las próximas instancias administrativas.

La intervención permitirá mejorar un corredor importante de la ciudad y reforzar la infraestructura vial existente.

Una agenda que también apunta a la innovación

En paralelo a las obras, integrantes de ITEC mantuvieron una reunión en el despacho del intendente con representantes de distintas áreas municipales.

El encuentro tuvo como objetivo presentar los proyectos que la organización prepara para los próximos meses y coordinar su desarrollo con el Municipio.

ITEC es un equipo interdisciplinario de Saladillo orientado a promover la innovación, la tecnología, la ciencia y el emprendedurismo.

El legado de Augusto “Pirincho” Cicaré

La agrupación toma como inspiración los valores y el legado del inventor saladillense Augusto “Pirincho” Cicaré.

Además, trabaja en torno al 25 de noviembre, fecha declarada Día del Inventor Saladillense.

La organización busca mantener ese legado a través de actividades que impulsen la creatividad, el conocimiento y el desarrollo de nuevas ideas.

Charlas, capacitaciones y nuevos proyectos

Para la segunda mitad del año, ITEC proyecta distintas actividades, charlas y capacitaciones.

Las propuestas tendrán especial vinculación con el sector educativo, la innovación y el desarrollo de proyectos que requieren articulación con el Municipio.

La intención es generar espacios que permitan acercar herramientas y conocimientos a distintos sectores de la comunidad.

Trabajo conjunto con distintas áreas

De la reunión participaron representantes municipales de Mantenimiento Vial, Defensa Civil y Seguridad, Cultura, Juventudes, Desarrollo Local y Gobierno.

En particular, las áreas de Desarrollo Local y Gobierno mantienen una comunicación permanente con los organizadores de ITEC.

Ese vínculo busca facilitar la planificación y puesta en marcha de las iniciativas previstas.