Salomón analizó nuevas tecnologías para mejorar el control vial en Saladillo

El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, visitó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la empresa CECAITRA S.A., donde conoció distintas herramientas, equipamientos y tecnologías destinadas al control y la seguridad vial.

La recorrida permitió analizar sistemas de última generación, entre ellos soluciones basadas en inteligencia artificial, con el objetivo de evaluar futuras incorporaciones para el distrito.

Salomón estuvo acompañado por el secretario de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, Fernando Arrospide, y por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Candia.

Nueva cámara sobre la Ruta 51

En paralelo, el Municipio firmó un acuerdo con CECAITRA S.A., a partir de un requerimiento de la Provincia, que permitirá avanzar con la instalación de una nueva cámara de control de velocidad.

El dispositivo será colocado sobre la Ruta Provincial 51, a la altura de la zona de La Gallareta.

La incorporación se sumará al esquema de control vial ya existente en el partido.

Más puntos de control en el distrito

La nueva cámara se agregará a otras ya instaladas en diferentes sectores estratégicos de Saladillo.

El objetivo es ampliar la cobertura y reforzar las tareas de prevención y control sobre corredores de tránsito importantes.

Desde el Municipio señalan que este tipo de herramientas busca promover una circulación más segura y reducir conductas de riesgo.

Tecnología aplicada a la prevención

Durante la visita a CECAITRA, las autoridades conocieron desarrollos orientados a mejorar la capacidad de monitoreo.

Entre las herramientas analizadas se encuentran sistemas que incorporan inteligencia artificial para procesar información y optimizar controles.

La intención es evaluar qué soluciones pueden ser aplicadas en el distrito a futuro.

Salomón y su equipo analizaron nuevas alternativas

El encuentro también permitió intercambiar información técnica sobre distintos equipos y plataformas.

La visita no estuvo limitada únicamente a la nueva cámara de la Ruta 51, sino que sirvió para avanzar en el análisis de otras tecnologías vinculadas con la seguridad vial.

El objetivo es ampliar progresivamente las herramientas disponibles para la prevención.

Un acuerdo con participación provincial

La firma del convenio con CECAITRA se concretó a partir de un requerimiento de la Provincia.

Esto permitirá avanzar formalmente con la colocación del nuevo dispositivo de control de velocidad en La Gallareta.

La medida se enmarca en una estrategia de trabajo articulado entre el Municipio, la Provincia y la empresa especializada.

Más control en rutas y accesos

La ubicación sobre la Ruta Provincial 51 responde a la necesidad de reforzar el control en un sector de circulación importante.

La cámara permitirá monitorear velocidades y sumar información útil para las políticas de seguridad vial.

De esta manera, Saladillo busca continuar ampliando su red de prevención y control.

Inteligencia artificial y seguridad vial

La recorrida por CECAITRA también abrió la posibilidad de incorporar nuevas herramientas vinculadas con inteligencia artificial.

El Municipio analiza tecnologías que permitan mejorar la detección, el seguimiento y el control de situaciones de riesgo.

La intención es avanzar de manera gradual, priorizando soluciones que puedan complementar el trabajo que ya se realiza en el distrito.

Una política de prevención sostenida

Con la nueva cámara prevista sobre la Ruta 51 y el análisis de futuras tecnologías, Saladillo continúa fortaleciendo su estrategia de seguridad vial.

El objetivo es combinar control, prevención y nuevas herramientas tecnológicas para mejorar las condiciones de circulación.

Desde el Municipio remarcan que la incorporación de equipamiento forma parte de un proceso progresivo orientado a reducir riesgos y mejorar la seguridad en todo el partido.