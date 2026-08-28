Zamora reclamó un nuevo pacto fiscal por los fondos para obras viales

El intendente de Tigre, Julio Zamora, cuestionó al Gobierno nacional por el destino de los recursos recaudados para obras viales y planteó la necesidad de discutir un nuevo pacto fiscal que garantice una distribución más justa de los fondos.

Julio Zamora

A través de sus redes sociales, el jefe comunal sostuvo que la administración nacional percibe recursos que, de acuerdo con la normativa, se encuentran afectados a trabajos de infraestructura vial, pero advirtió que no están siendo destinados a las obras correspondientes.

“El Gobierno nacional recauda fondos que por normativa están afectados a obras viales; sin embargo, dichos recursos no se utilizan para la obra pública correspondiente”, manifestó Zamora.

El intendente señaló que esta situación produce consecuencias tanto para los vecinos de Tigre como para el conjunto de la provincia de Buenos Aires.

“Esto perjudica a los vecinos de Tigre y de toda la Provincia. Necesitamos discutir un nuevo pacto fiscal que garantice una distribución más justa de los recursos”, remarcó.

Finalizó una obra de desagüe en Los Tábanos

En paralelo con su reclamo al Gobierno nacional, Zamora informó que el Municipio de Tigre concluyó una obra de desagüe en el barrio Los Tábanos.

Según explicó, la intervención fue realizada con el objetivo de prevenir inundaciones y mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante episodios de fuertes tormentas.

“Finalizamos una obra de desagüe muy importante para prevenir inundaciones y mejorar la respuesta ante las fuertes tormentas”, destacó el jefe comunal.

El intendente vinculó la finalización de los trabajos con la política municipal orientada a mejorar la infraestructura en los distintos barrios del distrito.

“Seguimos trabajando para fortalecer la infraestructura en todo Tigre y cuidar a nuestros vecinos”, concluyó Zamora.