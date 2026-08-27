Tordillo avanza con nuevas obras para mejorar sus instituciones educativas

El Municipio de Tordillo continúa desarrollando obras en instituciones educativas del distrito con el objetivo de mejorar sus instalaciones y garantizar espacios más seguros, accesibles y adecuados para toda la comunidad educativa.

El intendente Héctor Olivera, acompañado por integrantes del Consejo Escolar, visitó el Jardín de Infantes N° 901, donde fue recibido por su directora, Susana Rolón, y recorrió las mejoras realizadas recientemente.

La jornada también permitió relevar nuevas necesidades y avanzar en la planificación de futuras intervenciones.

Un nuevo sanitario con criterios de accesibilidad

Entre los trabajos concretados en el Jardín de Infantes N° 901 se encuentra la construcción de un nuevo baño para docentes.

El espacio fue diseñado además para que pueda ser utilizado por niños y niñas con discapacidad.

La intervención forma parte de una política orientada a mejorar la accesibilidad dentro de los establecimientos educativos.

Renovación de aberturas e impermeabilización

En el jardín también se colocó una puerta balcón y se renovaron distintas aberturas del edificio.

Además, se realizaron tareas de impermeabilización sobre la losa.

El objetivo de estos trabajos es prevenir filtraciones y preservar la estructura del establecimiento.

Nuevas necesidades en agenda

Durante la recorrida, las autoridades mantuvieron un diálogo con la comunidad educativa para conocer las necesidades que todavía presenta la institución.

La visita permitió identificar posibles futuras obras y ordenar prioridades para continuar mejorando el edificio.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de sostener una planificación permanente sobre la infraestructura escolar.

También hubo mejoras en la Escuela Secundaria

Las intervenciones no se limitaron al nivel inicial.

En la Escuela Secundaria también se realizaron trabajos de reacondicionamiento en uno de los sanitarios.

El espacio fue adaptado para garantizar el acceso de personas con discapacidad.

Olivera destacó el trabajo conjunto

El intendente Héctor Olivera puso en valor la articulación con el Consejo Escolar para atender las necesidades de cada establecimiento.

Según destacó, el objetivo es continuar generando mejores condiciones para que niños, niñas y jóvenes puedan aprender y desarrollarse en espacios adecuados.

La gestión apunta a sostener edificios educativos que sean seguros, accesibles y confortables.

Obras que acompañan a la comunidad educativa

Con estas intervenciones, Tordillo continúa avanzando en mejoras que combinan mantenimiento edilicio, accesibilidad y prevención.

La renovación de sanitarios, aberturas y cubiertas forma parte de un esquema de trabajo que busca dar respuesta a las demandas concretas de cada institución.

De esta manera, el Municipio y el Consejo Escolar continúan acompañando a las comunidades educativas del distrito con nuevas obras y planificación de futuras mejoras.