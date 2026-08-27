Fassi participó de la presentación del Centro Regional de la Universidad de Morón en Cañuelas

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, participó de la presentación del Centro Regional de la Universidad de Morón en el distrito, una iniciativa orientada a ampliar las oportunidades de formación para la comunidad.

La actividad contó con la presencia de Gustavo Arrieta, autoridades municipales y directivos de la institución universitaria.

“Cañuelas se consolida como ciudad universitaria, con más oportunidades para estudiar, formarse y proyectar el futuro”, expresó Fassi en sus redes sociales.

Un reconocimiento al rector de la Universidad de Morón

Durante la presentación, las autoridades entregaron una distinción al rector de la Universidad de Morón, Héctor Norberto Porto Lemma, quien fue reconocido como Personalidad Destacada en Educación.

La entrega puso en valor su trayectoria y su aporte al ámbito educativo, en el marco de una jornada centrada en la ampliación de la presencia universitaria en Cañuelas.

Desde la gestión municipal destacaron que la llegada del Centro Regional representa un nuevo paso en el proceso de consolidación del distrito como ciudad universitaria.

La iniciativa busca acercar alternativas académicas y de formación a los vecinos y vecinas, fortaleciendo las posibilidades de estudiar y proyectar su futuro en Cañuelas.

Fassi vinculó la presentación con el objetivo de seguir generando oportunidades educativas y acompañar el crecimiento de la comunidad a través del acceso a la formación universitaria.