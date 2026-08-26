Passaglia volvió a cruzar a Kreplak por el estado del Hospital San Felipe

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, cuestionó al ministro Kreplak por el estado del Hospital Provincial San Felipe y difundió imágenes con las que buscó exponer diferentes problemas de infraestructura y mantenimiento en el establecimiento sanitario.

Santiago Passaglia.

“Ya que Kreplak no sale de su escritorio, vine al Hospital Provincial San Felipe a mostrarle cómo está. Las imágenes hablan por sí solas”, expresó Passaglia a través de sus redes sociales.

Según denunció el jefe comunal, el hospital no tiene gas, la caldera no funciona y, como consecuencia, tampoco cuenta con calefacción. También enumeró paredes despintadas, un ascensor fuera de servicio, vidrios faltantes en puertas y ventanas, persianas que no abren y baños tapados o clausurados.

Passaglia agregó que habría sillas de espera partidas y apuntó directamente contra la administración provincial por el mantenimiento del edificio.

Ya que @nkreplak no sale de su escritorio, vine al Hospital Provincial San Felipe a mostrarle cómo está. Las imágenes hablan por sí solas: no hay gas, la caldera no funciona y, por lo tanto, tampoco hay calefacción, ministro.

Las paredes están despintadas, no funciona el… pic.twitter.com/dFOrylmT77 — Santi Passaglia (@passaglia_santi) August 25, 2026

El municipio realizó un relevamiento

El intendente aseguró que el Gobierno municipal ya inspeccionó las instalaciones para determinar cuáles serían las tareas necesarias.

“Ya relevamos todo lo que hay que hacer con la cuadrilla”, afirmó. Luego sostuvo que la Provincia dispone del presupuesto para mantener el Hospital San Felipe y preguntó públicamente en qué se utilizan esos recursos.

“Como podés ver, no eran solo ‘paredes despintadas’”, agregó Passaglia, en una nueva referencia a la situación edilicia que denunció mediante las imágenes publicadas.

Passaglia reiteró su propuesta de traspaso

El jefe comunal volvió a plantear que el establecimiento sanitario sea transferido a la órbita municipal si la administración bonaerense no puede afrontar su mantenimiento.

“Repito lo que ya te dije: si no pueden hacerse cargo del San Felipe, que nos lo pasen al municipio. Nosotros nos ocupamos”, concluyó.

De este modo, Passaglia renovó sus cuestionamientos hacia la Provincia y volvió a ofrecer la intervención del municipio para administrar el hospital. El planteo quedó dirigido al ministro Kreplak, a quien responsabilizó por brindar una respuesta sobre las condiciones denunciadas.