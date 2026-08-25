Daireaux se prepara para recibir la 17° edición del Rally Bonaerense

Daireaux se prepara para recibir los días 5 y 6 de septiembre la 17° edición del Rally Bonaerense, una competencia que reunirá entre 40 y 50 autos y contará con la participación de ocho pilotos locales.

Los detalles fueron presentados durante una conferencia de prensa encabezada por la intendenta María Serra, junto al jefe de Gabinete Roberto Serra y el director de Deportes Nicolás Juárez.

También participaron Alejandro Labrousse, Fernando Di Pietro y Lucas Trimigliozzi.

Entre 40 y 50 autos en competencia

La organización anticipó que la nueva edición contará con una importante presencia de pilotos y equipos.

Se estima que participarán entre 40 y 50 vehículos, entre ellos ocho representantes locales.

Mientras se acerca la fecha, ya comenzaron los trabajos de acondicionamiento del circuito y de los espacios destinados al público.

Preparan los sectores para los espectadores

Entre los puntos que se están poniendo en condiciones se encuentra el tradicional sector del vado de agua.

La organización trabaja para preparar las distintas áreas desde las que el público podrá seguir el desarrollo de la competencia.

Las tareas forman parte del operativo previo necesario para recibir a pilotos, equipos y espectadores durante las dos jornadas.

La Quinta Municipal será nuevamente la base de asistencia

La actividad comenzará el sábado 5 de septiembre y, como ocurre habitualmente, la Quinta Municipal funcionará como espacio de asistencia para los equipos.

Este sector será utilizado para las tareas técnicas y de apoyo vinculadas con los autos que participarán de la competencia.

La jornada incluirá además distintas actividades abiertas al público antes del inicio de las pruebas.

Presentación y largada simbólica

A las 17:30 está prevista la presentación de los vehículos frente a la Municipalidad, sobre calle Levalle.

Luego, a las 18:15, se desarrollará la reunión de pilotos.

A las 19:00 llegará uno de los momentos destacados de la jornada con la rampa de largada simbólica.

Una prueba nocturna para cerrar el sábado

La actividad del primer día continuará a las 21:00 con la prueba nocturna.

Esta instancia se desarrollará en el parque Ingeniero Ángel Martín y formará parte del cronograma deportivo de la 17° edición.

De esta manera, el sábado combinará la presentación formal de los competidores con el comienzo de la actividad en pista.

Un operativo con distintas instituciones

La organización está a cargo de la Dirección de Deportes del Municipio de Daireaux.

El operativo cuenta además con el acompañamiento del Hospital Municipal, Club Bancario, Bomberos Voluntarios y la Dirección de Seguridad y Patrulla Urbana.

Las distintas instituciones trabajan de manera conjunta en la preparación de los espacios necesarios para el desarrollo de la competencia.

Un recorrido conocido, pero con una modificación

El trazado mantendrá en líneas generales el recorrido utilizado habitualmente en las ediciones anteriores.

Sin embargo, este año habrá una modificación: el tramo de La Linda no formará parte de la competencia.

El resto de los sectores se encuentra en proceso de acondicionamiento para recibir a los vehículos durante el fin de semana.

Daireaux vuelve a vivir el Rally Bonaerense

Con pilotos locales, decenas de vehículos y distintas actividades previstas, Daireaux ultima los detalles para una nueva edición de una competencia que volverá a convocar a aficionados del automovilismo.

El Municipio y las instituciones que participan del operativo avanzan con la preparación del circuito y los espacios para el público de cara a las jornadas del 5 y 6 de septiembre.