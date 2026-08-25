Echarren cuestionó a Milei por el amarre de un buque británico en Ushuaia

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, cuestionó al presidente Javier Milei por el amarre de un buque petrolero británico en el puerto de Ushuaia y vinculó el episodio con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La embarcación fue identificada como VS Promise, un petrolero de bandera británica dedicado al transporte de crudo. Antes de llegar a Ushuaia había operado en la terminal de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, donde cargó petróleo, aunque no se informó oficialmente su destino final. El Gobierno fueguino repudió la operación y reclamó explicaciones a Nación.

“Un buque británico cargó crudo argentino y amarró en Ushuaia, a metros del monumento a nuestros caídos”, expresó Echarren desde sus redes sociales.

El intendente señaló que en Tierra del Fuego existe una normativa provincial que restringe la permanencia, el amarre y las operaciones logísticas de embarcaciones británicas vinculadas con la explotación de recursos naturales.

El puerto permanece intervenido por Nación

Echarren relacionó el ingreso de la embarcación con la situación administrativa del puerto de Ushuaia, que se encuentra bajo intervención del Gobierno nacional desde enero.

La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la Resolución 4/2026. La intervención colocó bajo la órbita nacional la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal portuaria por un plazo de doce meses. La decisión comenzó a regir el 22 de enero de 2026.

“En Tierra del Fuego una ley lo prohíbe, pero el puerto está intervenido por Nación desde enero”, remarcó el jefe comunal de Castelli.

Echarren apuntó contra Milei

El intendente cerró su publicación con una referencia directa a la Guerra de Malvinas y una crítica política contra Milei.

“En el 82 vinieron con barcos de guerra. Ahora entran con permiso de un admirador de Thatcher”, lanzó Echarren.

La frase alude a Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido durante la guerra de 1982, y a las expresiones públicas de admiración que Milei manifestó hacia la dirigente británica.

El planteo de Echarren se sumó a los cuestionamientos por el control del puerto y por los criterios utilizados para permitir la operación de una embarcación británica en un punto estratégico del Atlántico Sur.