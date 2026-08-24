Cascallares: "El deporte es una herramienta para la inclusión y la igualdad de oportunidades"

El Municipio de Almirante Brown entregó material deportivo a 72 clubes e instituciones barriales de las doce localidades del distrito, en una nueva acción destinada a fortalecer el desarrollo de las actividades deportivas y acompañar el trabajo cotidiano de las entidades.

El encuentro tuvo lugar en el Polideportivo de Ministro Rivadavia y contó con la participación de Mariano Cascallares; el intendente interino Juan Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel; y el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez.

Durante la jornada se distribuyeron kits deportivos que serán utilizados por vecinos, niños y jóvenes que practican distintas disciplinas en los clubes locales.

Cascallares destacó el rol social del deporte

Durante la actividad, Mariano Cascallares puso el foco en la función que cumplen las instituciones barriales más allá de lo estrictamente deportivo.

“El deporte es una herramienta para la inclusión y la igualdad de oportunidades por eso el Municipio de Almirante Brown continúa trabajando para que los niños y jóvenes elijan estar en nuestros clubes de barrio y se mantengan alejados de la calle”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la entrega apunta a fortalecer el trabajo que realizan diariamente las instituciones.

“Con esta nueva esta entrega de material no solo queremos acompañar a las instituciones sino brindar herramientas que contribuyan al desarrollo de las prácticas deportivas”, agregó.

Qué incluyeron los kits entregados

Los materiales distribuidos contemplaron diferentes elementos de uso cotidiano para entrenamientos y actividades recreativas.

Cada kit incluyó pelotas, tortugas o conos, sogas elásticas, infladores, escalera, redes y bolsos.

El objetivo es que estos recursos puedan ser utilizados por los vecinos que participan de las distintas propuestas deportivas de cada institución.

Clubes de todo el distrito

La entrega alcanzó a entidades de las doce localidades de Almirante Brown.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran la Sociedad de Fomento Juan Bautista Alberdi, Club Almafuerte – El Gaucho y La Cumbre de Burzaco.

En Claypole recibieron materiales, entre otros, el Club Atlético Claypole, Mariano Moreno, Lomas de Burzaco y Taponazo Fútbol Club.

En Glew participaron el Club La Usina, 9 de Julio – Almafuerte, Defensores de Glew y la Sociedad Italiana de Glew.

Instituciones de José Mármol, Longchamps y Malvinas Argentinas

También recibieron equipamiento el Club Social y Deportivo Mármol, Mármol King, el Club Social Cultural y Deportivo Unidos de Mármol, Unión Vecinal San Juan y la Sociedad de Fomento Bouchard, de José Mármol.

En Longchamps participaron el Club Atlético Longchamps, la Sociedad de Fomento Esperanza, Club El Fortín y la Sociedad Deportiva Los Frutales Nueva Era.

Por Malvinas Argentinas, fueron parte de la entrega los clubes Estrella Argentina y Malvinas Argentinas.

San Francisco Solano, Adrogué y Ministro Rivadavia

Entre las entidades alcanzadas también se encuentran el Club Social y Deportivo 7 de Agosto, Juventud Estrella de Solano y el Club Social y Deportivo Guadalupe, de San Francisco Solano.

En Adrogué recibió material el Club Atlético Almirante Brown, conocido como Brown Viejo.

En Ministro Rivadavia fueron beneficiadas la Unidad Deportiva Ministro Rivadavia, 12 de Octubre – Tsuji, La Cantera, Santa Clara, Racing de Burzaco y Juventud de Don Orione, entre otras instituciones.

Más clubes acompañados

También integraron la nómina el Ateneo Parroquial, Club Social y Deportivo Defensores, Club Social y Deportivo Sol de Mayo y la Sociedad de Fomento San Javier, de Rafael Calzada.

En San Francisco de Asís recibieron materiales el Club Social Cultural y Deportivo Estrella Federal, 20 de Febrero, Juniors Don Orione, Libertad Don Orione y Martín Fierro.

En San José fueron alcanzados por la iniciativa la Asociación Civil Barrio Sin Fronteras, el Club Social Deportivo y Cultural San Carlos y el Centro Cultural Social y Deportivo El Pampo.

Participación de las delegaciones municipales

La actividad contó además con la presencia de la coordinadora de Ligas Amateur y Clubes de Barrio, Maura González.

También participaron los delegados municipales de las doce localidades: María José Zandonadi, de Adrogué; Andrea Capasso, de Burzaco; Belén Travasso, de Claypole; Guillermo Antoniani, de Glew; Valeria Ramallo, de José Mármol; Valeria Soria, de Longchamps; Osvaldo Lucey, de Malvinas Argentinas; Rodrigo Barandiaran, de Ministro Rivadavia; Claudio Villagra, de Rafael Calzada; Mabel Klehb, de San Francisco de Asís; José Vélez, de San Francisco Solano; y Romina Ibarra, de San José.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de los diferentes clubes locales.

Apoyo a las instituciones barriales

Con esta entrega, el Municipio busca reforzar el acompañamiento a espacios que cumplen una función deportiva, social y comunitaria en los barrios.

La iniciativa apunta a mejorar las condiciones para el desarrollo de entrenamientos, encuentros y actividades, y a sostener el vínculo con instituciones que reciben diariamente a niños, jóvenes y familias de todo el distrito.

De esta manera, Almirante Brown continúa fortaleciendo una política orientada a ampliar el acceso al deporte y respaldar el trabajo de los clubes de barrio.