Cascallares: “Con esta obra estamos haciendo historia”

El Municipio de Almirante Brown avanza con la construcción de la futura Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), una intervención que busca transformar la conectividad de uno de los sectores educativos y productivos más importantes del distrito.

La obra se ejecuta con recursos propios del Municipio y beneficiará diariamente a miles de vecinos y vecinas, al facilitar el acceso a la universidad, al Parque Industrial de Burzaco y a distintos barrios de la zona.

Desde la gestión local destacaron además el carácter histórico del proyecto, ya que se trata de la primera nueva estación ferroviaria que se construye en el distrito en más de un siglo.

“Con esta obra estamos haciendo historia”

Mariano Cascallares puso en valor la magnitud de la intervención y recordó que la última estación incorporada a la red ferroviaria local fue la de Longchamps.

“Con esta obra estamos haciendo historia, porque la última Estación Ferroviaria que se construyó en nuestro distrito fue hace 115 años, cuando se puso en funcionamiento la Estación de Longchamps”, expresó.

La nueva infraestructura permitirá así sumar un punto de acceso ferroviario en una zona que ha experimentado un fuerte crecimiento educativo, urbano y productivo.

Paula Eichel recorrió los trabajos

En el marco del avance de la obra, la jefa de Gabinete del Municipio, Paula Eichel, recorrió el sector donde se construye la estación.

Durante la visita dialogó con el equipo encargado de los trabajos y supervisó el desarrollo de las distintas etapas previstas.

La recorrida permitió repasar el avance de una intervención que busca mejorar de manera integral la accesibilidad al entorno de la UNaB.

Conexión directa con la universidad

Uno de los principales objetivos del proyecto es facilitar el traslado cotidiano de estudiantes, docentes, trabajadores y vecinos que se dirigen a la Universidad Nacional Guillermo Brown.

La estación permitirá acercar el servicio ferroviario al campus y mejorar la conexión con otros puntos del distrito y de la región.

De esta forma, la obra acompaña el crecimiento de la matrícula y la consolidación de la universidad como uno de los principales polos educativos de Almirante Brown.

Impacto sobre el Parque Industrial

La nueva estación también tendrá un vínculo directo con el Parque Industrial de Burzaco.

La mejora en el transporte público permitirá facilitar los traslados de trabajadores y fortalecer la conexión con uno de los principales sectores productivos del distrito.

Desde el Municipio consideran que esta infraestructura puede aportar al desarrollo económico de la zona y generar mejores condiciones de movilidad.

Andenes elevados y paso bajo nivel peatonal

El proyecto contempla la construcción de andenes elevados enfrentados.

Además, se ejecutará un paso bajo nivel peatonal para garantizar un cruce seguro entre ambos sectores de la estación.

Estas intervenciones se complementarán con infraestructura vial y ferroviaria especialmente diseñada para el nuevo punto de ascenso y descenso de pasajeros.

Renovación de vías y nuevos servicios

La obra también incluye la renovación de las vías dentro del área de influencia de los andenes.

Se incorporará nueva señalización, iluminación LED, boleterías y oficinas administrativas.

Además, la estación contará con módulos SUBE para facilitar las gestiones vinculadas con el sistema de transporte público.

Cuidado del patrimonio arbóreo

Desde el Municipio remarcaron que los trabajos se desarrollan respetando el patrimonio arbóreo y forestal existente en el sector.

La planificación contempla la preservación del entorno y la integración de la nueva infraestructura con las características naturales del lugar.

El objetivo es avanzar con la obra sin descuidar las condiciones ambientales de la zona.

Una obra estratégica para el distrito

La futura estación permitirá reforzar la conectividad de un área donde convergen instituciones educativas, barrios residenciales y uno de los principales polos productivos de Almirante Brown.

Con financiamiento municipal, el proyecto apunta a mejorar la accesibilidad y acompañar el crecimiento de toda la zona.

La nueva estación junto a la UNaB se perfila así como una de las intervenciones de infraestructura más importantes de los últimos años para el distrito.