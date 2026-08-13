Barenghi: "Un largo camino y un esfuerzo en conjunto hoy deja ver sus frutos"

En una jornada de fuerte valor institucional para la comunidad educativa, quedó inaugurada la nueva sede propia del Consejo Escolar de Bragado, ubicada en calle Pellegrini 1969.

El acto reunió a consejeros escolares en funciones, ex consejeros, autoridades municipales y provinciales, docentes, alumnos y vecinos.

La ceremonia culminó con el tradicional corte de cinta y una recorrida por las nuevas instalaciones.

La primera sede propia del organismo

El intendente Sergio Barenghi destacó la importancia del acontecimiento y remarcó que se trata de un hecho inédito para la institución.

“Por primera vez en Bragado, esta institución tan significativa cuenta con sede propia, un largo camino y un esfuerzo en conjunto que hoy deja ver sus frutos”, expresó.

La apertura del edificio marca así el cierre de un proceso de gestiones sostenidas durante años y representa un nuevo espacio de referencia para el funcionamiento del Consejo Escolar.

“Es un momento que me llena de emoción”

La primera oradora del acto fue Mercedes Puricelli, quien fue la primera consejera escolar de Bragado tras el retorno de la democracia en 1983.

“Es un momento que me llena de emoción. A los consejeros de hoy, les deseo que disfruten mucho de su casa”, señaló.

Su participación aportó una dimensión histórica a la inauguración, al vincular el presente institucional con el recorrido del organismo durante las últimas décadas.

El reconocimiento a quienes gestionaron la sede

El actual presidente del Consejo Escolar, Marcelo Guarda, también destacó el trabajo acumulado que permitió concretar el proyecto.

“Esto es algo sumamente lindo para toda la comunidad de Bragado y en esto tuvieron mucho que ver los ex consejeros, que gestionaron y buscaron la posibilidad de contar con una casa”, afirmó.

Guarda valoró así el aporte de las distintas gestiones que participaron del proceso hasta llegar a la inauguración definitiva.

Compromiso provincial con la educación

También tomó la palabra el director provincial de Consejos Escolares, Alejandro Perrone.

“Nos comprometemos a seguir trabajando para lograr todo lo que les hace falta a nuestras instituciones”, sostuvo.

Y agregó: “En esta gestión provincial, la inversión en educación no tiene precedentes”.

Su intervención reforzó el carácter articulado de la inauguración entre el ámbito local y la estructura educativa provincial.

Un nuevo espacio para la comunidad educativa

La sede propia permitirá centralizar el trabajo del Consejo Escolar y consolidar un espacio institucional estable para sus tareas administrativas y de gestión.

Desde el Municipio remarcaron que la inauguración representa el resultado de un proceso colectivo en el que participaron autoridades, consejeros actuales y anteriores y distintos actores de la comunidad educativa.

Con la apertura del edificio de Pellegrini 1969, Bragado suma un nuevo espacio dedicado a fortalecer la organización y el funcionamiento del sistema educativo local.