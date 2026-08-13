Gray acompañó a jubilados y reclamó por el financiamiento de la ciencia

El intendente de Esteban Echeverría participó de la movilización frente al Congreso y advirtió sobre las dificultades económicas y el desfinanciamiento que atraviesa la comunidad científica.
Municipales13 de agosto de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, volvió a participar de la movilización que jubiladas y jubilados realizan cada miércoles en la Plaza del Congreso y aprovechó la jornada para visibilizar también la situación de la comunidad científica.

Gray

“Como cada miércoles, estuve en la Plaza del Congreso acompañando a las jubiladas y los jubilados”, expresó Gray mediante una publicación en sus redes sociales.

El jefe comunal vinculó el reclamo previsional con las dificultades que atraviesan otros sectores y puso el foco en la falta de recursos para la ciencia y la investigación.

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“En este contexto, también quiero visibilizar la difícil situación que atraviesa la comunidad científica, frente al desfinanciamiento de la ciencia y la investigación”, señaló.

Un reclamo por la presencia del Estado

Gray sostuvo que el escenario económico afecta a millones de personas y advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento.

“Mientras millones de argentinas y argentinos enfrentan dificultades económicas y el endeudamiento sigue creciendo, continuamos alzando la voz por quienes más lo necesitan”, afirmó.

El intendente también reivindicó la intervención estatal como herramienta para sostener áreas y derechos que considera centrales para la comunidad.

“Creemos en un Estado presente que defienda la ciencia, la educación pública, el trabajo y los derechos de nuestra comunidad”, concluyó.

La participación de Gray se inscribe en su acompañamiento habitual a las concentraciones de jubiladas y jubilados frente al Congreso. En esta oportunidad, el intendente amplió su mensaje para incorporar el reclamo de la comunidad científica y la defensa de la investigación y la educación pública.

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