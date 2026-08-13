Andreotti recorrió los avances del Parque Industrial de San Fernando

El predio de 42 hectáreas avanza con obras de infraestructura, servicios, forestación y luminarias. El Intendente afirmó que el proyecto permitirá instalar cientos de PyMES y generar miles de puestos de trabajo.
Municipales13 de agosto de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, recorrió los avances del Parque Industrial que se construye en un predio de 42 hectáreas y que estará destinado a la radicación de nuevas pequeñas y medianas empresas en el distrito.

San Fernandoa

Durante la visita, el jefe comunal estuvo acompañado por la Secretaria de Obras e Infraestructura Pública, Cecilia Tucat. Ambos supervisaron los trabajos de infraestructura, instalación de servicios, forestación y colocación de luminarias.

“Más allá de la situación de nuestro país, seguimos apostando a generar lugares para que nuevas PyMES se instalen en nuestra ciudad, demandando miles de puestos de trabajo”, expresó Andreotti.

SF

Infraestructura y servicios para el nuevo predio

La obra comenzó hace un año con el movimiento de suelos. Según explicó el Intendente, esa primera etapa presentó una dificultad particular debido a la altura que tenía el terreno.

Con esos trabajos iniciales completados, el proyecto se concentra actualmente en la infraestructura interna, los servicios de agua, la forestación y la instalación de luminarias.

“Esta obra comenzó hace un año con el movimiento de suelos, que fue muy complejo por la altura que tenía el terreno; hoy estamos realizando la obra de infraestructura, los servicios de agua y también la forestación e instalación de luminarias”, detalló.

San Fernando

El Parque Industrial se desarrolla mediante un esquema compartido entre los sectores público y privado. La planificación contempla la infraestructura necesaria para recibir a cientos de PyMES interesadas en instalarse en San Fernando.

Andreotti destacó el impacto que tendrá el proyecto sobre la actividad económica y el mercado laboral local. De acuerdo con su estimación, el predio se convertirá en el segundo mayor generador de empleo de la ciudad, después de los centros comerciales y los pequeños comercios.

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“Son 42 hectáreas que compartimos entre lo público y lo privado. Es una obra que cambiará la calidad de vida de los vecinos de San Fernando, porque será el segundo empleador de nuestra ciudad”, sostuvo.

Información para las empresas interesadas

El Intendente anticipó que, ante la cercanía de la inauguración, el Municipio comenzará a brindar información a las pequeñas y medianas empresas que evalúen radicarse en el nuevo espacio.

“Hoy, con la certeza de la pronta inauguración, vamos a dar información para que toda PyME que quiera radicarse aquí pueda hacerlo”, concluyó Andreotti.

El Parque Industrial busca incorporar nuevas empresas al entramado productivo de San Fernando y generar oportunidades laborales mediante la instalación de actividades en un predio preparado con infraestructura y servicios.

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