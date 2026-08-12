Salto define mejoras salariales y continúa con obras de infraestructura barrial

La Municipalidad de Salto alcanzó un nuevo acuerdo salarial con los gremios que representan a los trabajadores municipales para el segundo semestre del año.

El esquema contempla aumentos escalonados sobre el sueldo básico durante agosto, septiembre y octubre, además del compromiso de evaluar la posibilidad de otorgar un bono de fin de año.

En paralelo, el Municipio puso en marcha nuevas obras de mejorado y canalización en distintos barrios de la ciudad.

Aumentos escalonados para el segundo semestre

El acuerdo establece un incremento del 4% sobre el sueldo básico en agosto.

A esa suba se sumará un 2% en septiembre y otro 2% en octubre.

De esta manera, el convenio fija una pauta de recomposición salarial distribuida en tres meses consecutivos.

Posible bono de fin de año

El entendimiento entre el Municipio y los representantes sindicales incluye además el compromiso de analizar el otorgamiento de un bono durante diciembre.

La decisión quedará sujeta a la factibilidad presupuestaria existente hacia fin de año.

El punto quedó incorporado al acuerdo como una instancia a evaluar de acuerdo con la evolución de las cuentas municipales.

Seguimiento de la situación económica

Las autoridades locales y los gremios también acordaron mantener reuniones periódicas.

El objetivo será monitorear el cumplimiento del convenio, analizar la evolución económica y revisar la situación de los trabajadores municipales.

De esta manera, las partes buscarán sostener una mesa de seguimiento durante los próximos meses.

Nuevas obras de mejorado y canalización

En materia de infraestructura, comenzaron nuevos trabajos en distintos sectores de Salto.

Las primeras tareas se pusieron en marcha sobre calle Formosa y luego continuarán por Federico Palmeiro.

Las intervenciones incluyen trabajos de mejorado y canalizaciones destinadas a optimizar las condiciones de los barrios.

Mejor drenaje y circulación

Uno de los objetivos centrales de las canalizaciones es fortalecer el escurrimiento del agua.

Al mismo tiempo, las tareas de mejorado apuntan a brindar mejores condiciones de circulación para vecinos y vehículos.

Desde el Municipio destacaron que estas intervenciones permitirán consolidar la infraestructura de distintos sectores de la ciudad.

Obras para acompañar a los barrios

Los trabajos forman parte de una agenda de mejoras urbanas que continúa desarrollándose en diferentes puntos de Salto.

La intención es avanzar sobre necesidades vinculadas con el drenaje, el estado de las calles y la circulación cotidiana.

Con estas acciones, el Municipio combina durante el segundo semestre la actualización salarial de sus trabajadores con nuevas inversiones en infraestructura barrial.