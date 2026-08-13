Otermín lanzó en Lomas la campaña “Con la droga no se juega”

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, anunció el lanzamiento de la campaña “Con la droga no se juega”, una iniciativa que busca articular el trabajo del Municipio con instituciones comunitarias para abordar la problemática de las adicciones.

La propuesta fue impulsada junto al Obispo Monseñor Jorge Lugones, Daniela, referentes de instituciones de Lomas de Zamora y miembros del equipo municipal.

“Pensar en términos de comunidad es, esencialmente, pensar en todos, empezando por quienes la están pasando mal”, expresó Otermín mediante una publicación en sus redes sociales.

Un abordaje comunitario de las adicciones

El intendente definió las adicciones como un problema de salud y planteó la necesidad de reforzar el acompañamiento a jóvenes y familias, especialmente en los barrios más vulnerables.

“Las adicciones son un problema de salud que, en un contexto nacional que golpea a nuestras familias y que hiere con particular dureza a los pibes y pibas de los barrios humildes, gana terreno para meterse y romper el entramado social y los valores que defendemos”, afirmó.

La campaña contempla la participación de distintos espacios con presencia territorial. El objetivo es reunir los esfuerzos de iglesias, establecimientos educativos, centros de salud y clubes de barrio de cada localidad del distrito.

Otermín destacó especialmente el trabajo de las familias que acompañan a jóvenes atravesados por consumos problemáticos.

“Desde el Gobierno de la Comunidad queremos abrazar especialmente a las mamás y papás que no bajan los brazos para arrancar a sus pibes de la droga”, señaló.

El jefe comunal sostuvo que la articulación entre el Estado local y las instituciones permitirá ampliar las herramientas de prevención, contención y acompañamiento disponibles dentro de la comunidad.

“Tenemos la voluntad de aunar esfuerzos y, junto a nuestras iglesias, escuelas, centros de salud y clubes de barrio, en cada localidad, poner un granito de arena para defender la dignidad humana y el futuro de nuestros jóvenes”, concluyó.