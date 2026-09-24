Coronel Suárez: Moccero puso el foco en el arraigo, la comunidad y los servicios públicos

En el marco del 121° aniversario de Cura Malal, Mauro Moccero puso el foco en el valor de la presencia del Estado en las pequeñas localidades y sostuvo que servicios como la educación, la salud y la seguridad no deben analizarse únicamente desde una lógica económica.

El jefe de Gabinete planteó que cada pueblo del distrito representa identidad, historia y arraigo, y remarcó la necesidad de garantizar oportunidades para quienes deciden vivir y proyectar su futuro en esas comunidades.

“¿Tiene algún fin de lucro una escuela acá?”

Durante su mensaje, Moccero recurrió a ejemplos concretos.

“¿Tiene algún fin de lucro, hay algún motivo económico por el cual haya una escuela acá? ¿Tiene algún motivo económico una salita de salud o un destacamento policial? Seguramente no”, planteó.

Y agregó que justamente allí aparece “el verdadero sentido de comunidad”: garantizar que cada vecino tenga las mismas oportunidades de desarrollo educativo, deportivo y cultural, independientemente del lugar donde viva.

Defender el arraigo

Moccero vinculó esa mirada con la necesidad de sostener instituciones, servicios y espacios de encuentro.

En ese marco, destacó el rol de la escuela, el club, los espacios comunitarios y las tradiciones que mantienen viva la identidad de Cura Malal.

La historia rural, las costumbres gauchas y lugares emblemáticos como La Tranca forman parte, según expresó, de esa construcción colectiva.

“El problema de un vecino es un problema de todos”

Otro de los ejes de su discurso fue la solidaridad característica de las localidades pequeñas.

“Acá el problema de un vecino es un problema de toda la comunidad”, sostuvo.

Moccero remarcó además el valor de las instituciones que trabajan en conjunto y de las nuevas generaciones que impulsan proyectos para mejorar el lugar donde viven.

Obras concretas en Cura Malal

Ese acompañamiento también se tradujo en intervenciones recientes.

En 2025 se inauguró frente a la Escuela Primaria N° 6 el playón deportivo de Cura Malal.

La iniciativa surgió de una propuesta de jóvenes de la localidad en el programa provincial Decisión Niñez y se concretó con acompañamiento municipal.

También se finalizó recientemente la pintura del CAPS local.

“Ese compromiso es lo que debemos contagiar”

Moccero volvió a vincular esas acciones con la necesidad de fortalecer el arraigo.

“Ese compromiso y esa solidaridad que se vive en los pueblos chicos es lo que debemos contagiar”, expresó.

La idea, sostuvo, es generar condiciones para que quienes quieran permanecer en Cura Malal puedan hacerlo.

Más de 100 ecografías en el Hospital Municipal

En paralelo, el Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo” realizó durante agosto más de 100 ecografías ginecológicas y mamarias a mujeres del distrito sin cobertura social.

Desde el Municipio señalaron que estos estudios forman parte de una política de prevención, diagnóstico y seguimiento dentro del sistema público.

La Tasa de Salud y el acceso a estudios

La comuna remarcó que la Tasa de Salud se destina a obras, equipamiento, estudios y atención.

Si bien para quienes utilizan el sistema público estos estudios no tienen un costo directo, requieren profesionales, tecnología, insumos y recursos para poder sostenerse.

El Municipio vinculó estas prestaciones con una política sanitaria sostenida junto al Gobierno bonaerense.

Herramientas para la prevención

La ecografía mamaria complementa otros estudios utilizados para la detección temprana de patologías mamarias.

Por su parte, la ecografía ginecológica permite detectar distintas afecciones, entre ellas miomas, quistes, sangrados y alteraciones del endometrio.

Desde el sistema local destacaron la importancia de garantizar estos controles a quienes no cuentan con cobertura social.

Diez cunas para Neonatología y Maternidad

El Hospital Municipal también recibió una donación de 10 cunas por parte del Voluntariado del Hospital Penna de Bahía Blanca.

Las cunas serán destinadas a los servicios de Neonatología y Maternidad del nosocomio de Coronel Suárez.

El objetivo es reforzar la atención de recién nacidos y el acompañamiento a sus familias.

Un gesto entre voluntariados

La donación fue canalizada entre el Voluntariado del Hospital Penna y el Voluntariado del Hospital Municipal.

Desde Coronel Suárez destacaron el valor del gesto solidario y el compromiso de ambas organizaciones.