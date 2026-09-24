Bucca: "La cuestión hídrica es una prioridad de nuestra gestión"

El Municipio de Bolívar conformó oficialmente el Comité de Cuenca Distrital, un nuevo ámbito de consulta, participación y trabajo destinado a abordar la gestión del agua y el manejo integral de la cuenca hídrica en el Partido.

La reunión fue encabezada por el intendente Bali Bucca y contó con representantes de distintas instituciones, concejales y autoridades municipales.

El objetivo central es que Bolívar pueda construir una posición común sobre la cuestión hídrica y fortalecer su participación en los espacios regionales donde se toman decisiones que pueden tener impacto en el territorio.

Un comité con participación de instituciones

Del encuentro participaron representantes de AAPRESID, INTA, Federación Agraria, Cooperativa Agropecuaria, Bomberos Voluntarios, Club de Pesca Las Acollaradas y Sociedad Rural.

También estuvieron presentes concejales y funcionarios municipales.

La integración busca sumar distintas miradas técnicas, productivas, sociales e institucionales.

Un espacio creado por ordenanza

El Comité fue creado mediante la Ordenanza N° 3111/2025.

La norma fue sancionada por unanimidad por el Honorable Concejo Deliberante.

Allí se establece que el organismo tendrá carácter consultivo, técnico y participativo.

Bucca será el presidente

Durante la primera reunión quedaron definidas las autoridades.

Bali Bucca ocupará la presidencia.

Marcelo Paladino, integrante de la Sociedad Rural de Bolívar, será vicepresidente, mientras que Mauricio Iglesias, presidente del Club de Pesca Las Acollaradas, asumirá como secretario.

Analizar obras y excedentes de agua

Entre sus funciones, el Comité podrá analizar y proponer acciones vinculadas con el manejo del recurso hídrico.

También podrá abordar situaciones relacionadas con excedentes de agua.

Además, tendrá la posibilidad de elaborar informes y proyectos y asesorar al Departamento Ejecutivo.

Recomendaciones sobre obras hidráulicas

El nuevo espacio podrá generar propuestas relacionadas con obras públicas e hidráulicas.

También estará facultado para convocar especialistas cuando sea necesario.

Otro de sus roles será brindar apoyo técnico a la representación municipal ante los comités regionales de cuenca.

“La cuestión hídrica es una prioridad”

Durante el encuentro, Bucca señaló que el manejo del agua ocupa un lugar central dentro de la agenda municipal.

“La cuestión hídrica es una prioridad de nuestra gestión desde el primer día”, sostuvo.

Y agregó: “Queremos que este Comité funcione de verdad, que seamos proactivos y constructivos, que podamos escucharnos, discutir propuestas y llevar la voz de Bolívar a cada reunión de cuenca donde se toman decisiones que después tienen impacto en nuestro Partido”.

“El agua es dinámica, fluye y se mueve”

El intendente también puso el foco en la necesidad de participar activamente en las decisiones que se toman por fuera del distrito.

“El agua es dinámica, fluye y se mueve. Si no estamos participando y siendo parte, muchas veces se toman decisiones que después impactan sobre nosotros”, afirmó.

Su planteo apunta a que Bolívar tenga una posición propia y pueda defenderla en los espacios regionales.

Construir una posición común

Bucca sostuvo que el nuevo Comité debe servir para ordenar criterios y generar consensos.

“Este Comité tiene que servir para construir una posición entre todos y llevarla a los ámbitos donde se discute la cuestión hídrica”, expresó.

La intención es evitar que la representación municipal actúe de manera aislada frente a problemas que afectan a distintos sectores.

Seguimiento de proyectos regionales

Durante la primera reunión también se analizaron estudios vinculados con el sistema Vallimanca, Saladillo y Las Flores.

El objetivo es realizar un seguimiento de los proyectos que puedan tener incidencia sobre el territorio de Bolívar.

La cuenca excede los límites del Partido, por lo que las decisiones tomadas en otros sectores pueden generar consecuencias aguas arriba o aguas abajo.

Una agenda local para un problema regional

La conformación del Comité busca darle institucionalidad permanente a la agenda hídrica.

La propuesta combina participación local con seguimiento técnico.

También apunta a fortalecer la capacidad de Bolívar para intervenir en discusiones de alcance regional.