Benito Juárez avanza con una obra clave de agua potable

El intendente de Benito Juárez, Julio César Marini, recorrió los avances de la nueva red de agua potable en Villa Cacique, Barker, una intervención incluida dentro de la propuesta integral del Presupuesto Participativo.

La obra se desarrolla por etapas y apunta a mejorar de manera definitiva el abastecimiento de agua potable para más de 300 familias de la localidad.

Durante la visita, Marini estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Jorge Ismael; el secretario General de Obras Públicas, Diego Rossetti; y la delegada municipal de Barker, Ximena Fernández.

La segunda etapa ya supera el 88%

Uno de los tramos más avanzados corresponde a la segunda etapa.

Con una inversión de $493.961.970, presenta actualmente un 88,60% de ejecución.

Los trabajos forman parte de la construcción de la nueva red troncal domiciliaria y de las conexiones para los usuarios.

La tercera etapa alcanza el 61%

En paralelo, continúa avanzando la tercera etapa del proyecto.

Esta instancia cuenta con una inversión de $245.000.000.

Según se informó, el grado de ejecución ya llegó al 61,14%.

Una solución para más de 300 familias

La intervención busca mejorar de manera sustancial la prestación del servicio.

El objetivo es brindar una solución definitiva a más de 300 familias de Villa Cacique.

La nueva infraestructura permitirá renovar y ampliar la capacidad del sistema de abastecimiento.

Rossetti destacó el ritmo de la obra

Durante el recorrido, el secretario General de Obras Públicas, Diego Rossetti, remarcó el estado de avance.

Según señaló, los trabajos se vienen desarrollando en tiempo y forma.

También destacó la complejidad y magnitud de una obra que incluye distintos componentes técnicos.

Una obra integral

El proyecto no se limita únicamente a la red domiciliaria.

La intervención contempla dos pozos de bombeo.

También incluye una torre tanque de reserva, una nueva red de impulsión y el empalme con la red existente.

La torre tanque ya fue ejecutada

La torre de reserva fue construida durante la primera etapa.

Esa instancia demandó una inversión de $264.586.682.

La estructura forma parte del esquema general pensado para garantizar mayor capacidad y estabilidad en el suministro.

Una cuarta etapa por delante

El proyecto contempla además una nueva instancia de obra.

La cuarta etapa prevé construir la red dentro del predio municipal de Villa Cacique.

De esta manera, el plan continuará ampliándose hasta completar la infraestructura prevista.

Trabajo conjunto con la Cooperativa

La obra se lleva adelante mediante un convenio con la Cooperativa de Servicios Públicos de Barker Ltda.

La articulación permite avanzar en los distintos frentes de trabajo y coordinar tareas técnicas y operativas.

El proyecto combina inversión pública con participación de actores locales.

Recorrida con autoridades y representantes locales

También participaron del recorrido el gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Barker Ltda., Gastón Arias, y el jefe de Servicios Públicos, Gerardo Pandiani.

Se sumó además el presidente de la Asociación Civil Por Mi Pueblo, Marcelo Vola.

La visita contó también con trabajadores de la Cooperativa y personal subcontratado.

Una obra de alto impacto para Villa Cacique

Con las distintas etapas en marcha, Benito Juárez busca resolver una necesidad estructural de Villa Cacique.

La mejora del abastecimiento de agua potable apunta a acompañar el crecimiento de la localidad y elevar la calidad del servicio.

Con una inversión que ya supera los $1.000 millones entre las etapas informadas, el proyecto se posiciona como una de las principales intervenciones de infraestructura actualmente en ejecución en la zona.