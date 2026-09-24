Mar del Plata avanza hacia el 100% LED y ya alcanza a más de 67.000 vecinos

El intendente de Mar del Plata, Agustín Neme, destacó el avance del Plan Mar del Plata 100% LED y remarcó que más de 67.000 vecinos ya fueron alcanzados por las obras de renovación del alumbrado público.

Hasta el momento, según detalló el jefe comunal, se instalaron 2.738 nuevas luminarias LED en distintos barrios de la ciudad.

La cifra representa más del 54% de las primeras 5.000 unidades contempladas en esta etapa del programa.

“Más de 67.000 vecinos ya tienen mejor iluminación”

Neme puso el foco en el impacto territorial de las obras.

“Más de 67.000 vecinos ya tienen mejor iluminación”, afirmó al realizar un balance de los trabajos.

El intendente vinculó el avance del programa con una mejora concreta en distintos sectores de Mar del Plata.

Más de la mitad de la primera etapa

El recambio ya superó el 54% de las primeras 5.000 luminarias previstas.

“Ya superamos el 54% de las primeras 5.000 luminarias”, sostuvo Neme.

La meta es continuar extendiendo progresivamente la tecnología LED hacia nuevos barrios.

Tres barrios con los trabajos terminados

El intendente repasó algunos de los sectores donde ya finalizó la intervención.

“Terminamos Villa Primera, Termas Huinco y Don Bosco/San Juan”, indicó.

En esas zonas, el proceso de renovación del alumbrado previsto para esta etapa ya fue completado.

Plaza Peralta Ramos, cerca del 80%

Los trabajos también muestran un avance importante en Plaza Peralta Ramos.

Según Neme, el recambio en ese sector se encuentra próximo al 80%.

La intervención forma parte de los frentes que todavía permanecen activos.

Avances en Colinas y Los Pinares

El intendente señaló además que las tareas continúan en Colinas y Los Pinares.

Ambos barrios forman parte de la expansión territorial del programa.

El objetivo es ir completando progresivamente distintos sectores de la ciudad.

El plan llegó a Estación Norte

Neme confirmó también el desembarco de los trabajos en Estación Norte.

“Ahora llegamos a Estación Norte”, señaló.

La incorporación de nuevos barrios busca sostener el ritmo de ejecución de esta primera etapa.

Modernización del alumbrado público

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el recambio apunta a reemplazar progresivamente el sistema de iluminación existente.

La tecnología LED permite avanzar hacia un esquema de alumbrado más moderno.

El objetivo final planteado por la gestión es alcanzar la totalidad de Mar del Plata.

Una meta: llegar al 100%

Neme volvió a ratificar que el plan no se limita a una primera tanda de luminarias.

La intención es continuar incorporando tecnología LED hasta completar todo el territorio urbano.

“67.000 vecinos beneficiados y cada vez más barrios iluminados”, expresó.

“Seguimos avanzando”

El intendente cerró su balance ratificando la continuidad del programa.

“Seguimos avanzando hasta que Mar del Plata sea 100% LED”, concluyó.

Con 2.738 luminarias ya instaladas, el Municipio busca sostener el ritmo de recambio y ampliar el alcance del plan hacia nuevos sectores.