General Las Heras refuerza obras ante la llegada de El Niño

El Municipio de General Las Heras intensifica distintos trabajos de prevención ante la llegada del fenómeno El Niño, con intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento del agua en diferentes sectores del distrito.

Uno de los principales trabajos de esta etapa es la construcción de un canal aliviador conectado con el arroyo Morales.

La obra se encuentra en su tramo final y apunta a generar una salida adicional para el agua durante episodios de lluvias intensas.

Un nuevo canal aliviador

Durante esta semana, los equipos municipales avanzan con la finalización del canal.

La estructura se conecta directamente con el arroyo Morales.

El objetivo es mejorar la capacidad de drenaje cuando aumente el volumen de agua.

Preparación ante las lluvias

Desde el Municipio remarcaron que la intervención forma parte de las tareas preventivas vinculadas con El Niño.

La intención es anticiparse a posibles complicaciones.

Para eso, se busca mantener despejados y operativos los distintos sistemas de escurrimiento.

Limpieza permanente de canales y zanjas

Además de la nueva obra, todos los días se realizan tareas de mantenimiento.

Los trabajos alcanzan canales y zanjas de distintos puntos del distrito.

La limpieza permite retirar residuos, sedimentos y otros elementos que pueden dificultar la circulación del agua.

Evitar obstrucciones

Uno de los puntos centrales de la estrategia es mantener libres zanjas, sumideros y bocas de tormenta.

Cuando estos espacios se tapan, el agua pierde capacidad de escurrimiento.

Eso puede generar acumulaciones y aumentar los riesgos ante lluvias fuertes.

Pedido a la comunidad

El Municipio volvió a pedir colaboración a los vecinos.

La recomendación principal es no arrojar basura en zanjas, sumideros ni bocas de tormenta.

Cada residuo que termina en esos espacios puede afectar el funcionamiento del sistema de drenaje.

“Tenemos que estar lo mejor preparados posible”

Desde la gestión local señalaron que El Niño ya representa un escenario a considerar.

Por eso, remarcaron la importancia de combinar obras, mantenimiento y prevención.

La preparación, sostuvieron, requiere tanto del trabajo municipal como del compromiso de la comunidad.

Prevenir antes que responder a la emergencia

El enfoque apunta a actuar antes de que aparezcan los problemas.

La construcción del canal y la limpieza diaria forman parte de una estrategia preventiva.

El objetivo es reducir riesgos y mejorar la respuesta del sistema hídrico del distrito.

Un trabajo conjunto

La prevención frente a lluvias intensas depende de distintos factores.

Las obras municipales aportan capacidad de drenaje.

El cuidado de zanjas y sumideros por parte de la comunidad ayuda a que esa infraestructura funcione correctamente.