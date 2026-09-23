Martínez recordó los beneficios para empresas que inviertan en Pergamino

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, recorrió junto al secretario de Gobierno, Karim Dib, las instalaciones de Good Park, un espacio dedicado al alquiler de naves logísticas e industriales ubicado sobre Ruta 32, a la altura del kilómetro 65.

Durante la visita, los funcionarios dialogaron con los responsables del predio y pusieron el foco en las posibilidades que ofrece el complejo para nuevas empresas que busquen instalarse en el distrito.

La recorrida también sirvió para volver a destacar la política de promoción industrial de Pergamino, que contempla la exención del 100% de tasas municipales por un plazo de hasta siete años para determinadas nuevas radicaciones.

Un predio pensado para empresas en crecimiento

Good Park ofrece espacios destinados a compañías que atraviesan distintas etapas de desarrollo.

La propuesta busca acompañar procesos de expansión, consolidación o ajuste mediante soluciones flexibles que puedan adaptarse a las necesidades operativas de cada empresa.

El predio cuenta con módulos de depósitos y oficinas independientes que comparten determinados servicios y gastos comunes.

Naves, depósitos y oficinas listas para operar

Entre las instalaciones disponibles se encuentran módulos de oficinas, naves industriales y depósitos logísticos.

Los espacios están preparados para operaciones de distinta escala.

También se ofrece seguridad durante las 24 horas, los siete días de la semana.

Un complejo de 18.000 metros cubiertos

Durante la recorrida, el gerente general de Good Park, Fabricio Olivares, explicó el proceso de recuperación del predio.

“Good Park ha adquirido la totalidad de la planta, la ha reacondicionado a nuevo, y hemos hecho modulaciones para que empresas logísticas o distintas industrias puedan hacer pie acá, contar con los servicios, trabajar en un entorno cerrado con vigilancia las 24 horas”, señaló.

La posibilidad de crecer sin mudarse

Olivares destacó además una de las características centrales del proyecto.

“Lo principal es que acompañamos a esas empresas que quizás inician con 3.000 metros cuadrados para que puedan expandirse en un lugar sin tener que mudarse, ya que la planta tiene 18.000 metros cubiertos”, explicó.

De esta manera, el complejo busca ofrecer margen de crecimiento dentro del mismo predio.

Martínez destacó la promoción industrial

El intendente Javier Martínez recordó que el Municipio cuenta con una normativa específica para favorecer nuevas inversiones.

“Hace ya un tiempo tuvimos la iniciativa de generar una ordenanza de promoción industrial y que apunta a generar condiciones favorables para la radicación de empresas, fortaleciendo el perfil productivo de la ciudad y promoviendo nuevas oportunidades laborales para los vecinos”, indicó.

Hasta siete años de exención de tasas

La herramienta municipal contempla la posibilidad de acceder a una exención del 100% en tasas municipales durante un período de hasta siete años.

El beneficio está orientado a empresas que decidan radicarse en Pergamino bajo las condiciones establecidas por la normativa local.

La intención es reducir costos iniciales y generar incentivos para nuevas inversiones.

Dib: “Es la política industrial de nuestra ciudad”

Karim Dib también destacó el objetivo de promocionar el predio dentro y fuera de la región.

“Nos invitaron a recorrer este predio para ofrecerlo a la región y al país entero a empresas que quieran radicarse acá”, sostuvo.

Y agregó: “Queremos recordar que toda empresa que quiera mudarse aquí o que quiera radicarse, que nunca haya estado en Pergamino y elige instalarse dentro de Good Park, tiene también el beneficio de la promoción industrial que tiene nuestra ordenanza”.

Inversión y empleo local

Dib vinculó los incentivos con la generación de actividad económica.

“Es la política industrial de nuestra ciudad, el derecho de estar 7 años trabajando sin pagar las tasas municipales correspondientes, producto de que nos eligen y producto de que invierten en Pergamino y contratan empleo y mano de obra local”, afirmó.

El objetivo municipal es que la llegada de nuevas compañías tenga impacto directo sobre el mercado laboral del distrito.

Una ubicación estratégica

Good Park se encuentra ubicado en el denominado triángulo agrario conformado por Pergamino, Rosario y Venado Tuerto.

La localización aparece como uno de los activos del predio para actividades industriales y logísticas.

La conexión regional permite proyectar operaciones hacia distintos corredores productivos.