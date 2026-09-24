Garate recibió a De la Sota y reclamó una Argentina más federal

La visita de Natalia de la Sota en Tres Arroyos combinó una agenda institucional y productiva con definiciones políticas sobre el futuro del peronismo. La diputada nacional cordobesa recorrió distintas instituciones junto al intendente Pablo Garate y planteó la necesidad de construir un proyecto político que vaya más allá de una eventual candidatura para 2027.

La legisladora llegó a la Sexta Sección Electoral bonaerense mientras distintos sectores del peronismo mantienen conversaciones para definir una alternativa frente al gobierno de Javier Milei. En ese marco, De la Sota sostuvo que la discusión debe centrarse primero en qué propuesta ofrecerle a la sociedad.

“Hay que pensar en un modelo y en un programa de gobierno distintos. No solamente en una elección y una fórmula ganadora, sino realmente en qué les vamos a ofrecer a los argentinos”, afirmó.

La diputada también cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y vinculó la situación cotidiana de las familias con la evaluación del modelo económico.

“Si la gente no llega a fin de mes, entonces el modelo económico está mal. No se trata solamente de ganar una elección: hay que construir un proyecto económico, social y político para el país que viene”, señaló.

De la Sota pidió renovar al peronismo

Uno de los principales ejes políticos de la visita fue la discusión interna del peronismo. De la Sota planteó que el espacio debe revisar su pasado reciente y modificar tanto sus propuestas como sus estructuras dirigenciales.

“Tenemos que decir la verdad, reconocer que nos equivocamos en muchas cosas y volver a representar a la sociedad. Hay que renovar las ideas y también a los dirigentes”, expresó.

La dirigente cordobesa viene desarrollando actividades políticas fuera de su provincia y mantuvo en las últimas semanas encuentros con distintos referentes, en medio de las conversaciones sobre la construcción de una alternativa política para 2027. Durante su paso por Tres Arroyos evitó anticipar una candidatura y planteó su intención de contribuir a una síntesis entre sectores.

La visita fue presentada también como una oportunidad para llevar al ámbito nacional las demandas del interior bonaerense.

Garate puso el foco en el federalismo

Durante la recorrida, De la Sota y Garate mantuvieron reuniones con representantes de la Sociedad Rural, cooperativas agrarias y otros sectores productivos. La agenda incluyó problemáticas vinculadas con los caminos rurales, la infraestructura, la logística y las economías regionales.

Garate destacó el rol que podría cumplir una legisladora nacional como puente entre el municipio y el Congreso.

“Por eso es importante que la diputada Nacional Natalia haya venido acá porque puede ser un puente entre Tres Arroyos y el Congreso, para llevar nuestra voz, nuestros problemas y también todo lo que tenemos para aportar”, sostuvo el intendente.

En esa línea, reclamó una mirada más federal sobre la distribución de recursos y las decisiones nacionales.

“Necesitamos representantes que conozcan la realidad del interior bonaerense y una Argentina verdaderamente federal, donde nuestras comunidades tengan voz en las decisiones que se toman”, agregó.

La agenda también incluyó una visita a ALPI, vinculada con la atención de personas con discapacidad, y una recorrida por CRESTA, donde Garate ratificó el proyecto para avanzar con una universidad en Tres Arroyos. La institución confirmó que durante la visita De la Sota conoció los proyectos educativos que se desarrollan en el distrito.