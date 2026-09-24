Exaltación de la Cruz sumó una nueva autobomba y más equipamiento para sus bomberos

Los Bomberos Voluntarios de Exaltación de la Cruz incorporaron nuevo equipamiento para fortalecer su capacidad de respuesta ante distintas emergencias.

El intendente Luis Mariano Martín recibió a integrantes del cuerpo, que sumaron una autobomba, una camioneta 4x4 y una embarcación de rescate.

Desde el Municipio destacaron que las incorporaciones fueron posibles a partir de gestiones realizadas por Horacio Hernán junto a una fundación 911.

Una nueva autobomba para la comunidad

La incorporación principal es una autobomba trasladada desde Oregón hasta Argentina.

El vehículo tiene un valor aproximado de USD 150.000.

La unidad ya está a disposición del cuerpo de Bomberos Voluntarios para intervenir en emergencias dentro del distrito.

Más capacidad de respuesta

La nueva autobomba se suma a la flota existente.

Su incorporación permitirá ampliar los recursos disponibles ante incendios y otras situaciones que requieran una intervención rápida.

Desde el Municipio resaltaron la importancia de contar con herramientas adecuadas para mejorar la respuesta operativa.

Una Ford Ranger para incendios de pastizales

Los bomberos también incorporaron una camioneta Ford Ranger 4x4.

El vehículo será utilizado especialmente para atender incendios de pastizales de menor dimensión.

Su tamaño y características permiten llegar con mayor agilidad a sectores donde una autobomba de mayor porte puede tener más dificultades de acceso.

Una embarcación para rescates acuáticos

Otra de las novedades es la incorporación de una embarcación nueva.

El bote está completamente equipado para tareas de rescate.

Cuenta con trajes de neopreno y salvavidas específicos para este tipo de intervenciones.

Capacitación para operar el nuevo equipo

La incorporación de la embarcación está acompañada por formación específica.

Un grupo de 15 bomberos se encuentra realizando un curso de rescate acuático.

Además, avanza con la tramitación de la carnetización de timonel.

Seguridad en las intervenciones

La capacitación busca garantizar que la embarcación pueda utilizarse bajo condiciones adecuadas de seguridad.

El objetivo es que quienes integran el equipo cuenten con formación técnica para responder ante situaciones de emergencia en el agua.

De esta manera, el nuevo recurso se incorpora junto con la preparación necesaria para su correcta utilización.

Gestiones para sumar equipamiento

Desde el Municipio señalaron que el nuevo material llegó a partir de gestiones encabezadas por Horacio Hernán junto a una fundación 911.

La incorporación permite ampliar la capacidad operativa del cuerpo sin limitarse a un solo tipo de emergencia.

Los nuevos recursos abarcan incendios, intervenciones rápidas y rescates acuáticos.

Reconocimiento a los Bomberos Voluntarios

El intendente Luis Mariano Martín recibió a representantes del cuerpo y destacó el trabajo que desarrollan en el distrito.

Desde la comuna también agradecieron a la comisión directiva y a cada integrante de Bomberos Voluntarios por su compromiso.

La incorporación de equipamiento apunta a que el personal cuente con mejores herramientas para proteger a la comunidad.

Una flota más preparada

Con la autobomba, la Ford Ranger y la embarcación, el cuerpo amplía sus posibilidades de intervención.

A esto se suma la capacitación específica de 15 integrantes.

La combinación de equipamiento y formación busca mejorar la respuesta ante distintos escenarios de emergencia.