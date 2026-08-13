Trenque Lauquen mejora y amplía la Escuela Primaria N.º 46

La Municipalidad de Trenque Lauquen finalizó una intervención integral en el edificio de la Escuela Primaria N.º 46 “José Bisignano”, ubicada en el Barrio Parque – Centenario, mientras continúa avanzando con la obra de ampliación del establecimiento.

Los trabajos interiores ya fueron completados y la nueva etapa edilicia transita su tramo final, con tareas de terminación en distintos sectores.

La intervención combina refacciones, mejoras funcionales y nuevos espacios destinados a ampliar la capacidad y optimizar las condiciones de funcionamiento de la escuela.

Mejoras en el sistema de agua

Uno de los trabajos realizados se concentró en el sector de tanques de agua.

La intervención permitió triplicar la capacidad de reservorio del establecimiento, mejorando la disponibilidad del servicio para toda la comunidad educativa.

Además, se colocaron nuevos cielorrasos de PVC en los baños y en otros sectores que presentaban deterioro.

Nueva Dirección y mejoras eléctricas

Como parte de la reorganización interna, la Dirección de la escuela fue trasladada a un nuevo espacio ampliado.

También se realizaron mejoras en la instalación eléctrica, con recambio de luminarias y readecuación de circuitos en distintos puntos del edificio.

Estas tareas permitieron actualizar parte de la infraestructura existente y mejorar las condiciones de uso cotidiano.

Pintura y renovación de sanitarios

La intervención incluyó además la pintura completa del interior y exterior del edificio.

Los trabajos abarcaron también aberturas y rejas metálicas.

En los sanitarios se repararon y reemplazaron griferías, completando una serie de mejoras destinadas a renovar los espacios de uso diario.

Una nueva aula en la planta alta

Dentro del proceso de optimización del edificio, se generó además una nueva aula en la planta alta.

La incorporación de este espacio permitirá ampliar la capacidad disponible y responder a las necesidades de la institución.

La obra se suma a las restantes intervenciones que apuntan a mejorar la funcionalidad general del establecimiento.

La ampliación entra en su etapa final

En paralelo a las mejoras interiores, continúa la ampliación de la Escuela N.º 46.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo acceso, un amplio comedor que también podrá utilizarse como Salón de Usos Múltiples, una cocina y un depósito.

La obra avanza de acuerdo con lo previsto y ya se encuentra en la fase de terminaciones.

Pisos, aberturas y nueva cocina

Actualmente, los trabajos se concentran en la colocación de pisos interiores y exteriores.

También avanzan la instalación de aberturas exteriores, cielorrasos y el equipamiento de la nueva cocina.

Estas tareas forman parte de los últimos pasos antes de completar la ampliación.

Veredas, cerramientos y rampas

La intervención también alcanza los espacios exteriores del establecimiento.

En ese sector se ejecutan veredas peatonales, cerramientos frontales y rampas de acceso.

Estas mejoras buscan garantizar mejores condiciones de circulación y accesibilidad para estudiantes, docentes y familias.

Financiamiento conjunto entre Provincia y Municipio

La ampliación se ejecuta a partir de un convenio firmado entre la Municipalidad de Trenque Lauquen y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

El financiamiento de la obra se distribuye en un 70% a cargo de la Provincia y un 30% aportado por el Municipio.

Con la finalización de las mejoras internas y el avance de la ampliación, la Escuela Primaria N.º 46 se acerca a completar una transformación integral de su infraestructura.