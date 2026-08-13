Partido de La Costa: La OMIC informó que la luz aumentó hasta 620% desde que asumió Milei

Las tarifas eléctricas que pagan los usuarios de EDEA en Mar del Plata, el Partido de La Costa y buena parte del centro-este bonaerense acumulan aumentos de entre aproximadamente 480% y más de 620% desde diciembre de 2023, de acuerdo con información difundida por la OMIC.

El incremento varía según la categoría, el nivel de consumo y las características de cada usuario. En el distrito costero, vecinos aseguraron haber recibido boletas “impagables”, con montos que en algunos casos alcanzarían el millón y medio de pesos. Los reclamos se concentraron principalmente en las zonas centro y norte del Partido de La Costa. De manera espontánea, usuarios se acercaron a las oficinas de la empresa para pedir explicaciones ante facturas que, según señalaron, superan sus ingresos mensuales.

Frente a esta situación, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) intervino ante EDEA y, por pedido del intendente Juan de Jesús, se realizaron gestiones para encontrar respuestas frente a las dificultades que atraviesan familias y sectores productivos para afrontar los nuevos montos.

A partir de las gestiones realizadas por la OMIC y por pedido del intendente, EDEA anunció que frenará los cortes del servicio y analizará individualmente las situaciones de los usuarios con dificultades para afrontar los pagos.

Los factores que explican el aumento de las boletas

Datos de OMIC explican que el monto final de las facturas responde a la combinación de tres variables: el incremento de los cuadros tarifarios, el mayor consumo de electricidad durante el invierno y el esquema progresivo que eleva los cargos cuando el usuario pasa a una categoría superior.

Según el informe, desde diciembre de 2023 las tarifas eléctricas de EDEA acumularon incrementos de entre 480% y más de 620%, frente a una inflación nacional aproximada del 320% durante el mismo período.

Se atribuyó parte de esa diferencia a la política energética del Gobierno nacional, que fija el precio mayorista de la electricidad y determina el alcance de los subsidios. La reducción de esa asistencia trasladó una proporción mayor del costo de la energía a los usuarios.

Las actualizaciones continuaron durante 2026. Entre enero y julio, los cargos fijos de la tarifa eléctrica general aumentaron 17%, mientras que los variables subieron 31%, según los datos aportados por la OMIC.

También se modificó el componente correspondiente al alumbrado público. El cargo fijo pasó de $6.017,24 a $7.031,04, una variación del 17%, mientras que el cargo variable avanzó de $161,64 a $228,65, equivalente a un incremento del 41%.

El impacto del consumo invernal y las categorías

A las actualizaciones tarifarias se suma el mayor uso de electricidad durante los meses fríos, principalmente por el funcionamiento de equipos de calefacción. Cuando aumentan simultáneamente el precio de la energía y la cantidad de kilovatios consumidos, el salto de la factura puede superar el porcentaje de la actualización tarifaria.

Otro factor es la estructura residencial organizada en bloques de consumo, que contempla categorías desde R1 hasta R7. A medida que utiliza más energía, un hogar puede pasar a un escalón superior y afrontar cargos fijos y variables más elevados.

Como referencia, el material difundido señala que la categoría residencial básica R1 tiene un cargo variable aproximado de $206,66 por kWh, mientras que en categorías superiores, como la R7, ese valor puede superar los $264,17 por kWh.

Los cuestionamientos por las boletas de electricidad se producen, además, mientras se aproxima el debate en el Congreso sobre el régimen de Zonas Frías. La discusión involucra los beneficios aplicados a las tarifas de gas y genera una preocupación adicional en distritos alcanzados por ese esquema, como el Partido de La Costa, ante la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con un recorte.