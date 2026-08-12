La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, continuó en La Matanza la recorrida que viene desarrollando desde comienzos de año por distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada mantuvo encuentros con referentes sociales, religiosos, universitarios, comerciales, industriales y empresariales, con el objetivo de conocer experiencias, fortalecer vínculos e intercambiar miradas sobre la situación política y social del país.

La agenda incluyó una visita a la obra comunitaria encabezada por el Padre Tano Angelotti en Ciudad Evita, una recorrida por la Universidad Nacional de La Matanza y una reunión con distintos sectores en la Casa de Auxilio de Ramos Mejía.

Visita a la obra comunitaria del Padre Tano

Fernández llegó a Ciudad Evita junto al Padre Leonardo Silio para visitar al Padre Tano Angelotti y conocer el trabajo pastoral y social que se desarrolla desde la Parroquia San José.

La iniciativa alcanza a ocho barrios y tiene como eje el acompañamiento de las personas y el acceso a derechos.

Durante la recorrida, la intendenta conoció diferentes proyectos impulsados desde la parroquia, entre ellos la Casa Social Padre Bachi, el Polideportivo San José, Hogares de Cristo y distintos hogares destinados a las infancias.

El vínculo con el legado del Papa Francisco

La obra que se desarrolla en la zona mantiene una fuerte vinculación con el legado del Papa Francisco, quien tuvo una relación cercana con la comunidad y con el trabajo realizado en esos barrios.

En su homenaje, actualmente se impulsa la propuesta para que esta parte de Ciudad Evita pase a denominarse Ciudad Papa Francisco, aunque la iniciativa todavía no fue formalizada.

“Es una alegría encontrarnos y conocer esta continuación y práctica de las enseñanzas de nuestro querido Papa Francisco”, expresó Fernández.

Recorrida por la Universidad Nacional de La Matanza

La intendenta también fue recibida por el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez.

Participaron además el decano del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, Gabriel Blanco, y el secretario general del gremio ADUNLAM, Walter Ferreyra.

Durante la visita recorrieron el Centro de Desarrollo e Investigaciones Tecnológicas, el aula de Juicio y Cámara Gesell del Departamento de Derecho y Ciencia Política y el centro de simulación clínica del Departamento de Ciencias de la Salud.

La recorrida también incluyó la biblioteca, el comedor, el teatro y otros espacios de la universidad.

“La universidad pública es fundamental”

Fernández brindó además una entrevista en la radio de la UNLaM, donde puso el foco en la defensa de la educación superior pública frente al contexto de desfinanciamiento.

“La UNLAM, como tantas otras universidades del conurbano, es una institución fundamental para miles de jóvenes de familias trabajadoras que encuentran en la universidad pública la posibilidad de formarse y construir su futuro”, sostuvo.

La intendenta valoró especialmente la infraestructura y las herramientas disponibles dentro de la casa de estudios.

Encuentro con sectores productivos y sociales

La última parte de la jornada se desarrolló en la Casa de Auxilio de Ramos Mejía, una asociación civil sin fines de lucro conducida por vecinos y vecinas y con más de un siglo de historia.

Allí, Fernández mantuvo un encuentro con referentes de los sectores comercial, industrial, empresarial y social.

También participaron vecinos y vecinas vinculados con el entramado productivo de La Matanza.

“Siento responsabilidad y me quiero hacer cargo”

Durante ese encuentro, la intendenta de Moreno explicitó el sentido político de la recorrida que viene realizando por la Provincia.

“Como dirigenta del peronismo siento responsabilidad y me quiero hacer cargo de la situación. Por eso recorro la provincia, valoro conocer su diversidad y escuchar a todos los sectores”, afirmó.

Fernández planteó que el objetivo es construir una representación política con capacidad de volver a gobernar a nivel nacional y conservar la administración bonaerense.

“Es muy importante construir una representación que nos permita recuperar el gobierno nacional y conservar el gobierno en la provincia”, puntualizó.

Una recorrida con proyección provincial

La visita a La Matanza forma parte de una serie de recorridas que Fernández viene realizando en diferentes municipios bonaerenses.

La estrategia apunta a fortalecer los vínculos con sectores productivos, educativos, sindicales y sociales, y recoger propuestas a partir del contacto directo con las comunidades locales.

Con esta agenda, la intendenta de Moreno continúa ampliando su presencia por fuera del distrito y profundiza una construcción política con mirada provincial.