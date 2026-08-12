Echarren dijo que el modelo de país de Milei "es profundamente injusto y usurero"

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, cuestionó el modelo económico del gobierno nacional y aseguró que los trabajadores recurren al crédito para afrontar gastos básicos, pagar el alquiler o cancelar deudas atrasadas.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal contrapuso el destino que distintos sectores les dan a los préstamos y apuntó contra personas vinculadas al presidente Javier Milei, aunque no identificó beneficiarios ni operaciones específicas en su publicación.

“Mientras los amigos de Milei reciben créditos millonarios a tasas bajísimas para comprarse casas y hacerse cada vez más ricos, el trabajador los saca para poder alquilar, comprar comida o pagar deudas atrasadas”, expresó Echarren.

La crítica de Echarren al modelo económico

El intendente puso el foco en las dificultades que atraviesan quienes necesitan financiamiento para cubrir necesidades cotidianas y vinculó ese escenario con una distribución desigual de los recursos.

Según su planteo, mientras algunos sectores acceden a préstamos en condiciones favorables para incrementar su patrimonio, numerosos trabajadores deben endeudarse para sostener consumos esenciales o atender compromisos pendientes.

Echarren consideró que esta diferencia refleja las consecuencias del rumbo económico y cuestionó la concentración de la riqueza en los sectores con mayor poder.

“Es un modelo de país profundamente injusto y usurero que sacrifica el bienestar general para concentrar riqueza en los más poderosos”, afirmó.

Con su publicación, el jefe comunal volvió a centrar la discusión en el endeudamiento de los trabajadores y en las desigualdades que, según sostuvo, existen en el acceso y el uso del crédito.

Echarren coordinó con CAF una agenda para fortalecer a los gobiernos locales

El vicepresidente de UCLG para América Latina, Francisco Echarren, mantuvo una reunión con el vicepresidente ejecutivo de CAF para coordinar una agenda conjunta orientada a fortalecer el papel de los gobiernos locales en la región.

El encuentro también involucró a FLACMA y a distintas asociaciones municipalistas de países latinoamericanos, con las que se proyecta desarrollar acciones, iniciativas y actividades durante los próximos meses.

La agenda buscará profundizar el vínculo entre los municipios y los organismos regionales, además de generar nuevas herramientas que acompañen el desarrollo de las ciudades.

Cooperación y financiamiento para los municipios

Entre los ejes planteados aparecen la cooperación regional, el acceso al financiamiento y el intercambio de experiencias entre gobiernos locales. La intención es que las administraciones municipales puedan compartir conocimientos y fortalecer sus capacidades mediante el trabajo articulado.

La propuesta también contempla iniciativas relacionadas con el desarrollo y la innovación, con el objetivo de avanzar en políticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades latinoamericanas.

Desde UCLG destacaron la importancia de consolidar una agenda que amplíe el protagonismo de los municipios en las discusiones regionales y fortalezca su articulación con los organismos que trabajan sobre las necesidades económicas y sociales de las ciudades.

“Seguimos trabajando para consolidar una agenda regional que potencie la cooperación, el financiamiento y el intercambio de experiencias entre gobiernos locales”, señalaron tras la reunión.

El trabajo conjunto continuará durante los próximos meses mediante actividades e iniciativas coordinadas con FLACMA y las asociaciones municipalistas que participan de la propuesta.