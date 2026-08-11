Watson: “Seguimos dando respuestas y defendiendo las obras que Varela necesita”

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, anunció la reactivación de la obra de Avenida Cariboni, una intervención que había permanecido paralizada durante varios meses.

Según explicó el jefe comunal, la suspensión estuvo vinculada con la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la Provincia y los municipios.

En paralelo, Watson encabezó un encuentro con vecinos y vecinas de San Francisco para escuchar inquietudes y repasar las herramientas de prevención del delito que funcionan en el distrito.

Volvió a ponerse en marcha la obra de Avenida Cariboni

Watson destacó que el Municipio logró retomar una intervención considerada fundamental para Florencio Varela.

“Después de meses de paralización producto de la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la Provincia y los municipios, logramos retomar esta obra fundamental para Florencio Varela”, señaló.

El intendente remarcó que la reactivación fue posible a partir del trabajo conjunto con el Gobierno bonaerense.

Trabajo conjunto con la Provincia

“Junto a Provincia trabajamos para encontrar alternativas que permitieran volver a ponerla en marcha y avanzar con una intervención muy esperada por nuestros vecinos y vecinas”, expresó Watson.

La recuperación de la obra permite retomar un proyecto que había quedado detenido y que forma parte de las demandas de infraestructura del distrito.

El jefe comunal sintetizó la decisión política de continuar impulsando este tipo de intervenciones: “Seguimos dando respuestas y defendiendo las obras que Varela necesita”.

Reunión por la seguridad en San Francisco

En otro eje de gestión, Watson mantuvo un encuentro con vecinos y vecinas del barrio San Francisco.

Durante la reunión se escucharon inquietudes y se conversó sobre las principales problemáticas vinculadas con la seguridad en la zona.

También se explicaron las distintas herramientas con las que cuenta el Municipio para la prevención del delito.

Monitoreo, cámaras y articulación con las fuerzas

Como parte de la jornada, los vecinos recorrieron la base operativa municipal.

Allí pudieron conocer el funcionamiento del sistema de monitoreo, las cámaras de seguridad y los distintos recursos que se articulan junto con la Policía y la Guardia Comunal.

El objetivo fue mostrar de manera directa cómo funciona el esquema preventivo y cuáles son las herramientas disponibles para intervenir ante situaciones de riesgo.

La participación vecinal como herramienta preventiva

Watson destacó la importancia de mantener un contacto directo con quienes viven en cada barrio.

Según planteó, este tipo de encuentros permite conocer de primera mano las situaciones que atraviesan los vecinos y ajustar las políticas de prevención de acuerdo con las necesidades concretas de cada zona.

La intención es continuar fortaleciendo la presencia municipal y la coordinación con las fuerzas de seguridad.

Dos ejes de una misma agenda local

La reactivación de Avenida Cariboni y el encuentro por seguridad en San Francisco muestran dos líneas de trabajo que el Municipio busca sostener en Florencio Varela.

Mientras la obra pública apunta a recuperar intervenciones consideradas estratégicas para el distrito, la política de seguridad se apoya en el monitoreo, la articulación con las fuerzas y el vínculo directo con la comunidad.