Fassi anunció nuevas inversiones logísticas y destacó su impacto en el empleo

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, anunció la firma de dos convenios destinados a poner en marcha nuevos proyectos logísticos sobre la Ruta 205.

Se trata de KM57 Flex Depot y Hub Logístico Cañuelas, dos iniciativas que, según destacó la jefa comunal, representan inversiones de importancia para el distrito y permitirán ampliar las oportunidades para empresas y emprendedores.

El Municipio también espera que los proyectos tengan un impacto directo en la creación de nuevos puestos de trabajo para vecinos y vecinas de Cañuelas.

Dos nuevos desarrollos sobre la Ruta 205

Los convenios permitirán avanzar con la puesta en marcha de dos proyectos vinculados al desarrollo logístico local.

Por un lado, se encuentra KM57 Flex Depot y, por otro, Hub Logístico Cañuelas.

Ambas iniciativas estarán vinculadas con la Ruta 205, uno de los corredores estratégicos para la circulación y la actividad productiva del distrito.

Desde la gestión municipal destacaron el potencial de estas inversiones para seguir consolidando el crecimiento económico de Cañuelas.

Más oportunidades para empresas y emprendedores

Fassi remarcó que los proyectos no estarán orientados únicamente a ampliar la infraestructura disponible.

También buscan generar nuevas oportunidades para empresas que quieran instalarse o ampliar sus operaciones en el distrito, así como brindar alternativas a emprendedores vinculados con distintas actividades productivas y de servicios.

“Son inversiones muy importantes para nuestro distrito, que van a generar más oportunidades para empresas, emprendedores y nuevos puestos de trabajo para los vecinos de Cañuelas”, expresó la intendenta.

El empleo como uno de los objetivos

Uno de los ejes destacados por la jefa comunal fue la generación de nuevas fuentes laborales.

La puesta en funcionamiento de los desarrollos logísticos podría ampliar la demanda de trabajadores vinculados tanto con la actividad propia de los complejos como con los servicios que se generen alrededor de ellos.

Desde el Municipio vinculan este tipo de iniciativas con una estrategia de desarrollo que busca combinar inversión privada, crecimiento productivo y generación de empleo local.

Cañuelas busca fortalecer su perfil logístico

La ubicación de los proyectos sobre la Ruta 205 refuerza el papel que el corredor ocupa dentro de la planificación económica del distrito.

La incorporación de nuevas propuestas logísticas permitirá sumar infraestructura destinada al movimiento y almacenamiento de mercaderías y al funcionamiento de empresas.

La apuesta municipal busca así aprovechar la conectividad del distrito para acompañar nuevas inversiones y continuar ampliando su entramado productivo.

Fassi también participó de una reunión en el Senado

Días atrás, la intendenta formó parte de otra actividad, esta vez de carácter político, junto a la Liga de Intendentes Peronistas de la provincia de Buenos Aires.

Fassi participó de una reunión en el Senado realizada en el marco del debate de la denominada “Ley de Propiedad Privada”.

Del encuentro participaron el presidente del bloque justicialista de la Cámara alta, José Mayans, y los senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio.

Respaldo al bloque peronista

Durante la reunión, los intendentes expresaron su respaldo al bloque de senadores peronistas frente a distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

Fassi señaló que el objetivo fue acompañar la postura legislativa del espacio y manifestar el rechazo a los proyectos promovidos por el Ejecutivo nacional.

La actividad se sumó así a la agenda política de la intendenta, aunque el principal eje de los últimos anuncios de gestión estuvo puesto en los nuevos desarrollos logísticos previstos para Cañuelas.

Inversión y desarrollo para el distrito

Con la firma de los convenios para KM57 Flex Depot y Hub Logístico Cañuelas, el Municipio busca sumar nuevas inversiones y potenciar el corredor de la Ruta 205.

La expectativa está puesta en que los proyectos permitan ampliar la actividad económica, generar oportunidades para el sector privado y crear nuevos empleos.

De esta manera, la gestión de Marisa Fassi continúa apostando al desarrollo productivo y logístico como uno de los motores de crecimiento para Cañuelas.