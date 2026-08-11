Martínez: "Estamos recuperando una parte de nuestra identidad, de nuestra historia"

Pergamino volvió a abrir las puertas de uno de sus edificios más emblemáticos. Tras años de trabajos, planificación e inversión municipal, el renovado Teatro San Martín fue inaugurado con una ceremonia encabezada por el intendente Javier Martínez y un espectáculo de Mora Godoy.

La reapertura marca la recuperación de uno de los principales patrimonios culturales de la ciudad y suma un espacio preparado para recibir propuestas locales, nacionales e internacionales.

Desde el Municipio remarcaron que el proyecto no solo apunta a fortalecer la actividad artística, sino también a generar movimiento turístico, gastronómico y hotelero.

Una jornada histórica para la ciudad

La ceremonia comenzó frente al edificio con la presentación de las autoridades y la lectura de adhesiones.

Luego, Alejandro Sánchez interpretó el Himno Nacional Argentino, el padre Ariel Busso realizó la bendición y se llevó adelante el tradicional corte de cintas.

Posteriormente, Martínez encabezó el acto central antes de que los presentes ingresaran por primera vez al teatro renovado.

“Hoy es uno de esos días que queda para siempre en la historia de Pergamino. Después de muchos años, los pergaminenses volveremos a abrir las puertas del Teatro San Martín”, expresó el jefe comunal.

“No estamos inaugurando solamente un edificio”

Durante su discurso, Martínez remarcó el valor simbólico del proyecto.

“Y créanme que no estamos inaugurando solamente un edificio, estamos recuperando una parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestro futuro”, afirmó.

El intendente reconoció que se trató de una obra compleja, que demandó años de trabajo y atravesó distintas dificultades.

“Este fue un proyecto enorme, una obra que demandó años de trabajo, planificación, decisiones difíciles y muchísimos compromisos”, señaló.

Agradecimientos a quienes participaron de la obra

Martínez destacó la tarea de la estructura municipal, los equipos técnicos, profesionales y empresas que intervinieron en el proceso.

“Hubo momentos en lo que parecía que el objetivo estaba muy lejos, pero nunca dejamos de creer que Pergamino merecía volver a tener un teatro de estas características”, sostuvo.

También agradeció especialmente a la Fundación Casa de la Cultura y adelantó que la administración futura del teatro quedará bajo su dependencia.

Además, reconoció a los familiares de Edna Pozzi y anunció que la sala principal llevará su nombre.

Reconocimiento a Carlos Rottemberg

El intendente realizó además una mención especial al productor teatral Carlos Rottemberg.

“Como mención especial, quiero destacar a Carlos Rottemberg, que nos viene acompañando en este proyecto y está aquí presente”, señaló.

Martínez también agradeció a los vecinos y remarcó que el teatro es patrimonio de toda la comunidad.

“Los invito a recorrerlo, a disfrutarlo y a sentir el orgullo por haber podido recuperarlo. Cuando entren y conozcan cada un de sus espacios, van a comprender por qué valió la pena cada día de trabajo”, expresó.

Un teatro pensado como motor de desarrollo

El jefe comunal sostuvo que la recuperación del San Martín trasciende el plano estrictamente cultural.

“Pero este teatro representa mucho más que una obra, es una puesta al futuro. Es creer que la cultura también genera desarrollo”, afirmó.

Según explicó, un espacio de estas características permitirá atraer espectáculos de jerarquía, visitantes de otras ciudades y mayor actividad para el comercio, los hoteles y los restaurantes.

“Es una inversión que beneficiará a toda la ciudad”, resumió.

Una política cultural sostenida

Martínez vinculó la reapertura del teatro con otras intervenciones realizadas durante los últimos años.

En su discurso recordó la recuperación del Centro Cultural Bellas Artes, la puesta en valor de la Biblioteca Municipal Joaquín Menéndez y la construcción del anfiteatro del Parque Ugarte.

También mencionó la recuperación del Museo Casa Natal Illia, el Museo Héroes de Malvinas y el Museo Batallas de Cepeda.

“Porque siempre entendimos que invertir en cultura es invertir en educación, en identidad y en calidad de vida”, afirmó.

“Queremos que este teatro esté lleno de vida”

El intendente sostuvo que el objetivo es que el San Martín se convierta nuevamente en un espacio cotidiano para la comunidad.

“Queremos que este teatro esté lleno de vida, de artistas locales, de grandes producciones, de chicos que vengan por primera vez a una función, de familias que vuelvan a encontrarse con este lugar y de generaciones que hagan suyo este espacio”, expresó.

Y concluyó: “Hoy cumplimos un sueño colectivo, un sueño que parecía difícil, pero que se hizo realidad gracias al trabajo, al esfuerzo y a la convicción de que Pergamino siempre puede ir por más. Disfrutémoslo, cuidémoslo y hagamos que este teatro San Martín vuelva a ser el gran escenario que nuestra ciudad merece”.

Tecnología y nuevos espacios

El renovado Teatro San Martín cuenta con tecnología de última generación, nuevas salas y espacios especialmente diseñados para diferentes disciplinas artísticas.

La infraestructura permitirá recibir espectáculos de distinto formato y ampliar la oferta cultural disponible en la ciudad.

Con estas características, el edificio vuelve a posicionarse como uno de los principales escenarios culturales de Pergamino.

Autoridades y referentes presentes

Del acto participaron el senador provincial Pablo Petrecca, el senador provincial Juan Manuel Rico Zini, la diputada provincial Paula Bustos y el intendente de Rojas, Román Bouvier.

También estuvieron presentes Carlos Rottemberg; la presidenta de la Fundación Casa de la Cultura, Rosa Tulio, junto a integrantes de la entidad; familiares de Edna Pozzi y su hijo Gustavo Badía; y el expropietario del cine San Martín, Roberto Gilli.

Acompañaron además el secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani; el subsecretario de Cultura, Diego Morello; concejales, funcionarios judiciales, autoridades municipales, representantes de cámaras, instituciones, organizaciones, clubes y empresas, medios de comunicación, artistas y referentes de la cultura local.

Mora Godoy inauguró el nuevo escenario

Una vez finalizado el acto protocolar comenzó el espectáculo de Mora Godoy, una de las referentes contemporáneas del tango.

La coreógrafa y directora cuenta con más de dos décadas de trayectoria y es la única mujer que fundó y encabezó su propia compañía internacional de tango.

A lo largo de su carrera protagonizó miles de presentaciones y llevó su propuesta a escenarios internacionales.

Entre sus producciones se encuentran “Tanguera” y “Chantecler Tango”, espectáculos con los que desarrolló una mirada propia sobre el tango escénico, incorporando velocidad, acrobacia y narrativa.