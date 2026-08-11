Necochea avanza con mantenimiento y ampliación de la infraestructura sanitaria

Obras Sanitarias de Necochea, dependiente del Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales (EMSUR), desplegó durante las últimas semanas una serie de intervenciones destinadas a mantener, reparar y ampliar las redes de agua y desagües cloacales de Necochea y Quequén.

Entre el 26 de julio y el viernes 7 de agosto, el personal municipal atendió un total de 586 reclamos vinculados con ambos servicios, al tiempo que avanzó con reparaciones de cañerías, extensiones de redes y tareas complementarias de infraestructura.

Más de 200 reclamos sobre la red cloacal

Durante ese período se resolvieron 204 reclamos vinculados con el sistema de desagües cloacales.

La mayoría de las intervenciones estuvieron relacionadas con desbordes en cámaras de registro provocados por obstrucciones en las cañerías.

Los equipos municipales realizaron las tareas necesarias para restablecer el funcionamiento de la red y evitar mayores inconvenientes en los sectores afectados.

382 intervenciones sobre la red de agua

En paralelo, Obras Sanitarias atendió 382 reclamos correspondientes al servicio de agua.

Los principales problemas estuvieron relacionados con pérdidas, inconvenientes en llaves de paso y falta de suministro.

La atención de estas situaciones se complementó con trabajos específicos sobre caños maestros en distintos puntos de la ciudad.

Reparaciones en distintos sectores

Entre las intervenciones realizadas sobre la red de agua se incluyeron trabajos en calle 523 N° 1357, donde se efectuó una reparación durante la noche.

También se llevaron adelante tareas en 57 bis entre 106 y 108, 42 N° 2686, 510 N° 1727 y 14 N° 3042.

En materia cloacal, además, se intervino sobre la red ubicada en calle 95 N° 1045.

Avanzan nuevas extensiones cloacales

Además de las tareas de mantenimiento y reparación, continúan las obras para ampliar la red de desagües cloacales.

Los trabajos se desarrollan en calle 57 bis entre 106 y 108, en la zona de 502 y 553, y sobre calle 85 entre 46 y 48.

Estas intervenciones permitirán extender la infraestructura sanitaria disponible y sumar nuevos sectores a la cobertura del servicio.

Preparan futuros proyectos de red

Como parte del trabajo habitual de Obras Sanitarias, también se realizaron nivelaciones destinadas a futuros proyectos de extensión de redes cloacales.

Estas intervenciones corresponden a solicitudes realizadas mediante expediente y forman parte de la planificación para ampliar progresivamente la infraestructura existente.

De esta manera, el área combina la respuesta inmediata ante reclamos con trabajos de mediano plazo para mejorar la cobertura.

Trabajos para mejorar el escurrimiento

Los equipos municipales también llevaron adelante acciones destinadas a mejorar el escurrimiento del agua.

Estas tareas se realizaron en conjunto con el Ente Vial Urbano, articulando intervenciones para resolver situaciones vinculadas con el drenaje en distintos sectores.

El trabajo coordinado apunta a mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y prevenir inconvenientes asociados a la acumulación de agua.

Puesta en valor del predio de Obras Sanitarias

En paralelo, continúan las tareas de restauración y puesta en valor de las fachadas de edificios secundarios ubicados dentro del predio de Obras Sanitarias.

Estas intervenciones forman parte del mantenimiento general de las instalaciones utilizadas por el personal y los equipos del área.

Mantenimiento y ampliación de los servicios

Con estas acciones, Obras Sanitarias sostiene un esquema de trabajo que combina la atención cotidiana de reclamos con reparaciones, mantenimiento y expansión de las redes.

Entre el 26 de julio y el 7 de agosto fueron atendidas más de 580 situaciones vinculadas con agua y cloacas, mientras continuaron distintas obras destinadas a fortalecer la infraestructura sanitaria de Necochea y Quequén.