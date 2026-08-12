Fiorini celebró la llegada de McDonald’s: “Es un paso histórico para Junín”

El intendente de Junín, Juan Fiorini, celebró la inauguración del primer McDonald’s de la ciudad, ubicado en el Shopping Aló, y destacó que la apertura generó 85 puestos de trabajo directos para jóvenes locales.

“Hoy dimos un paso histórico”, expresó el jefe comunal a través de sus redes sociales. Según señaló, la llegada de la cadena responde a una expectativa sostenida durante años por numerosas familias y jóvenes del distrito.

Fiorini remarcó que, hasta ahora, quienes querían acceder a la propuesta de la marca debían trasladarse fuera de la ciudad o incorporar la visita dentro de un viaje. “Hoy, ese anhelo es una realidad a minutos de nuestras casas”, afirmó.

Empleo e impacto regional

El intendente sostuvo que la inauguración representa más que la apertura de un nuevo establecimiento gastronómico. Entre los principales efectos, mencionó la creación de 85 empleos directos para jóvenes que podrán desarrollar su futuro laboral en Junín.

También aseguró que la inversión contribuye a consolidar a la ciudad como un centro económico, comercial y turístico de referencia para la región.

Otro de los aspectos señalados por Fiorini fue la articulación del emprendimiento con las políticas locales de infraestructura y planificación. En ese sentido, mencionó las obras de accesibilidad y las mejoras en iluminación, seguridad y transporte público impulsadas por el municipio.

Para el jefe comunal, la llegada del establecimiento es resultado de una estrategia sostenida en el tiempo y forma parte del proceso de desarrollo que busca posicionar a Junín como un punto de atracción de nuevas inversiones.

“Esto que pasó hoy es el resultado de una visión estratégica a largo plazo”, concluyó Fiorini.