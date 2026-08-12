Passaglia: "Necesitamos ordenar la economía y volver a ponerla en marcha"

“Vivo en una región en donde la industria, la construcción y el comercio están frenados. La mitad de las máquinas están paradas”, expresó el jefe comunal a través de sus redes sociales.

Santiago Passaglia.

Passaglia reclamó escuchar las demandas de los sectores afectados y avanzar con condiciones que permitan poner nuevamente en movimiento la producción, el empleo y la actividad comercial.

“Hay que escuchar a todos esos sectores y generar las condiciones para que empiece a girar la rueda”, sostuvo.

Estabilización y reactivación económica

El intendente rechazó que el debate económico obligue a optar entre el ordenamiento de las variables y el desarrollo productivo. En cambio, propuso que ambos objetivos sean abordados de manera simultánea.

“No podemos elegir entre estabilización y desarrollo. Necesitamos las dos cosas: ordenar la economía y volver a ponerla en marcha”, afirmó.

Con su mensaje, Passaglia puso el foco en el impacto territorial de la desaceleración económica y en las dificultades que, según describió, enfrentan actividades centrales para San Nicolás y su región.

El jefe comunal también cuestionó que la discusión pública continúe concentrada en la búsqueda de responsables por la falta de crecimiento, sin avanzar sobre medidas concretas para revertir el escenario.

“Tampoco sirve seguir discutiendo quién tiene la culpa si la Argentina no arranca, lo que importa es poner en marcha los motores de nuestra economía”, concluyó.