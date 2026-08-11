Álvarez puso en marcha la Escuela de Policía Municipal de Lanús

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó el acto de apertura de la Escuela de Policía Municipal, donde 120 cadetes que integran la primera cohorte comenzarán su formación con el objetivo de incorporarse a una fuerza orientada a reforzar las tareas de prevención y seguridad en el distrito.

La actividad se desarrolló en el Centro de Entrenamiento ubicado en Prieto al 1000. Allí se puso en marcha la primera de las tres etapas previstas para la formación integral de los futuros agentes municipales.

“Este es un paso histórico en la conformación de una policía de prevención que articulará con la fuerza policial provincial para prevenir conflictos, violencias, delitos y cuidar a los vecinos”, sostuvo Álvarez durante el acto.

El jefe comunal remarcó que el objetivo es “profesionalizar la seguridad mediante una formación orientada a la prevención y la proximidad comunitaria” y afirmó: “Con más presencia, más formación y más tecnología estamos construyendo una Lanús más segura”.

Una formación inicial de 600 horas

El primer ciclo contempla un plan curricular de 600 horas cátedra que se extenderá hasta el 28 de noviembre de este año.

La propuesta se implementa mediante convenios de cooperación y capacitación con la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y el Instituto Universitario Vucetich (IUV), instituciones que participan del desarrollo académico y aportan docentes, experiencia y conocimientos especializados.

La dirección de la Escuela está a cargo de la jueza del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, Mariela Bonafine.

El cuerpo docente también está integrado por magistrados y funcionarios judiciales, profesionales del Instituto Universitario Vucetich, equipos técnicos municipales y especialistas de las diferentes áreas incluidas en el programa.

Qué estudiarán los futuros agentes municipales

La capacitación está organizada en nueve espacios de formación. El programa incluye Seguridad Ciudadana; Seguridad Vial y Ordenamiento Urbano; Procedimientos y Operaciones; Defensa Personal y Entrenamiento Físico; y Tecnologías Aplicadas a la Seguridad.

También contempla Resolución Alternativa de Conflictos y Justicia Restaurativa; Derecho Penal; Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos; y Violencia de Género y Vulnerabilidad.

La formación busca proporcionar herramientas para que los futuros agentes desarrollen tareas vinculadas con la prevención y la proximidad comunitaria, en articulación con la fuerza policial provincial.

De la apertura participaron además el secretario de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano, Sebastián Castillo; la subsecretaria de Justicia y Participación Ciudadana, Marina Pirro; y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Gardyan.

También estuvieron presentes los jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús Gabriel Vitale, Fernando Benítez y Luciano Noli, y la presidenta del Colegio de Abogados Avellaneda-Lanús, Adriana Coliqueo.