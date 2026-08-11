Mendoza: “Mientras Nación desfinancia la obra pública, seguimos trabajando en políticas de vivienda”

La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, recorrió la obra de construcción de 28 viviendas que se lleva adelante en el barrio La Odisea, en Quilmes Oeste, donde supervisó el avance de los trabajos habitacionales y de infraestructura previstos para el sector.

Mendoza estuvo acompañada por la intendenta interina, Eva Mieri, y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis. Según se informó durante la recorrida, la obra ya supera el 90% de ejecución y cuenta con sus primeras unidades terminadas.

“Mientras el gobierno nacional desfinancia la obra pública, nosotros seguimos trabajando en políticas de vivienda junto al Ministerio de Hábitat provincial, para elevar el piso de dignidad de las familias quilmeñas”, afirmó Mendoza.

La dirigente agregó que es necesario “recuperar un proyecto de país que vuelva a planificar, invertir y trabajar junto a las provincias y los municipios”.

Viviendas y una intervención integral en La Odisea

El proyecto es desarrollado conjuntamente por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense y el Municipio de Quilmes. Las 28 viviendas se distribuyen en dos manzanas y el diseño contempla mantener libre de edificación un sector ubicado frente al arroyo Las Piedras.

Ese espacio será destinado al uso público con equipamiento urbano, recreativo y deportivo. La iniciativa prevé áreas verdes, apertura de calles y ensanche de veredas, además de la recuperación del sector ribereño.

Las viviendas proyectadas tienen tres niveles y actualmente se realizan tareas de terminación que incluyen revoques, pisos, griferías y revestimientos.

Durante la recorrida, Batakis destacó el grado de avance de las unidades. “Es muy emocionante poder verlas hoy estas viviendas pintadas, con grifería en los baños, los placares con sus puertas; la verdad que son muy dignas”, expresó.

La ministra también destacó la recuperación de espacios para el barrio y señaló que los chicos dispondrán de un lugar para jugar.

Servicios, pavimento y recuperación del espacio público

La intervención no se limita a la construcción de las viviendas. También contempla la integración del barrio popular con la trama urbana consolidada mediante trabajos sobre las vías vehiculares y peatonales, veredas, cordones cuneta, alumbrado e infraestructura de servicios básicos.

Mieri señaló que, junto con el avance de las viviendas, se trabaja sobre el entorno del barrio. “La obra tiene más del 90% de ejecución y tiene sus primeras unidades terminadas. Al mismo tiempo, estamos mejorando el barrio con pavimento, servicios y la recuperación del espacio frente al arroyo, donde vamos a sumar juegos y una cancha multideporte”, sostuvo.

El proyecto contempla pisos de hormigón peinado para las veredas y hormigón llaneado para las dársenas destinadas al estacionamiento vehicular. También prevé acciones para mitigar microbasurales y equipar el borde del arroyo.

A su vez, están previstas obras de infraestructura pluvial y redes de agua potable, cloacas y gas natural. La intervención incluye forestación, mobiliario urbano, juegos infantiles, equipamiento aeróbico y una cancha multideportes.

Entre los trabajos proyectados también figura una obra de desagüe pluvial destinada a resolver fallas de escurrimiento, infraestructura cloacal con 28 conexiones domiciliarias, la instalación de una red de agua potable y el tendido de una red de distribución fina de gas natural de acuerdo con las directivas de Metrogas.

De la recorrida participaron además funcionarios municipales y provinciales pertenecientes a las áreas que intervienen en el proyecto.