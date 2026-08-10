General Alvarado fortalece la formación con la UBA

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, avanzó con dos iniciativas vinculadas a la educación, la capacitación y el desarrollo local.

Por un lado, firmó un convenio marco con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que permitirá acceder a asesoramiento técnico especializado e impulsar nuevas diplomaturas y cursos destinados a emprendedores.

En paralelo, participó de la celebración por los 50 años de la Escuela Técnica N°1, donde se anunció el compromiso de incorporar una escuela de oficios para adultos.

Convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

Ianantuony encabezó la firma del acuerdo acompañado por la doctora Alejandra Píngaro y el profesor licenciado Alan Cosentino, quienes participaron en representación del decano Hernán Piotti.

El convenio permitirá que el Municipio acceda a asesoramiento técnico especializado para optimizar procesos y herramientas internas.

Además, abrirá la posibilidad de desarrollar nuevas diplomaturas y propuestas de capacitación orientadas a los emprendedores del distrito.

Herramientas para mejorar la gestión y acompañar a emprendedores

Según explicó el intendente, el acuerdo busca fortalecer tanto la administración municipal como las oportunidades de formación para la comunidad.

La articulación con la Facultad de Ciencias Económicas permitirá incorporar conocimientos técnicos y académicos para mejorar distintas áreas de gestión.

Al mismo tiempo, las diplomaturas y cursos previstos apuntan a brindar nuevas herramientas a quienes desarrollan emprendimientos y actividades productivas en General Alvarado.

La Escuela Técnica N°1 cumplió 50 años

En otro eje de la agenda, Ianantuony participó de la celebración por el 50° aniversario de la Escuela Técnica N°1.

Lo acompañaron la secretaria de Educación y Cultura, Sofía Pusterla, y el secretario de Producción y Empleo.

La jornada reunió a ex docentes, directivos, integrantes de la primera promoción de egresados y autoridades educativas de todos los niveles.

“Un símbolo de identidad, esfuerzo y arraigo”

El jefe comunal destacó el rol que la institución ocupa dentro de la historia y el desarrollo del distrito.

“La técnica es un símbolo de identidad, esfuerzo y arraigo para General Alvarado”, expresó.

Ianantuony también puso en valor el aporte realizado por generaciones de estudiantes y egresados.

“Pertenecer a esta comunidad genera un orgullo inmenso, porque de sus aulas salieron y siguen saliendo las manos que construyen nuestro distrito día a día”, sostuvo.

Una escuela de oficios para adultos

Durante el aniversario, la inspectora provincial de Educación Técnica, Elsa Guillermo, anunció el compromiso de sumar una escuela de oficios para adultos dentro de la institución.

La iniciativa permitirá ampliar las oportunidades educativas y de formación laboral para personas adultas de General Alvarado.

La incorporación de este nuevo espacio se suma al recorrido histórico de la Técnica N°1 y busca fortalecer su vínculo con las necesidades productivas y laborales de la comunidad.

Formación y desarrollo local

El convenio con la UBA y el anuncio de una escuela de oficios consolidan una agenda orientada a ampliar las oportunidades de capacitación en el distrito.

Mientras la articulación con Ciencias Económicas apunta a mejorar herramientas de gestión y acompañar a emprendedores, la nueva propuesta en la Técnica N°1 buscará brindar formación concreta para adultos.

De esta manera, General Alvarado profundiza su apuesta por la educación y la capacitación como herramientas para el desarrollo local.