Carlos Casares trabaja en prevención hídrica y recuperación de calles

El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Las Flores, Alberto Gelené, y el ingeniero hidráulico Javier Arreyes para analizar la situación hídrica que atraviesa el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, el Municipio continúa con las tareas correspondientes al Plan de Bacheo 2026/27, con una nueva intervención en la intersección de Acceso Mouras y Lisandro de la Torre.

Ambas acciones forman parte de una agenda orientada a mejorar la infraestructura y fortalecer la capacidad de respuesta del distrito frente a problemáticas viales e hídricas.

Reunión por los desafíos de la Cuenca A3

Stadnik recibió a Gelené, quien además de ser intendente de Las Flores se desempeña como asesor en Infraestructura Hídrica del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.

Del encuentro también participó el ingeniero hidráulico Javier Arreyes.

La reunión estuvo centrada en evaluar la situación actual del noroeste bonaerense y analizar posibles acciones conjuntas para optimizar la administración del recurso hídrico.

Coordinación entre municipios y Provincia

En su carácter de presidente del Comité de Cuenca A3, Stadnik intercambió diagnósticos técnicos con Gelené y Arreyes.

Durante la jornada se analizaron alternativas para fortalecer la coordinación entre los municipios que forman parte de la cuenca y los organismos provinciales competentes.

El objetivo es avanzar en una planificación común que permita mejorar la respuesta ante los excedentes hídricos y reducir el impacto de los eventos climáticos.

Prevención de inundaciones y mantenimiento de canales

La Cuenca A3 forma parte del sistema de comités de cuenca de la provincia de Buenos Aires y reúne a municipios del noroeste bonaerense.

Entre sus principales funciones se encuentran la coordinación de políticas para prevenir inundaciones, administrar los excedentes hídricos y mantener los canales en condiciones.

También se trabaja en la planificación de obras que permitan mejorar el escurrimiento del agua y reducir los efectos de lluvias intensas y otros fenómenos climáticos.

Una agenda regional de largo plazo

Durante el encuentro se destacó la importancia de sostener una agenda de trabajo conjunta entre los municipios que integran la cuenca.

La propuesta apunta a mantener un intercambio permanente de información técnica y fortalecer la articulación con el Gobierno provincial.

El objetivo es impulsar proyectos estratégicos que permitan avanzar hacia una gestión integral y sostenible de los recursos hídricos de toda la región.

Avanza el Plan de Bacheo 2026/27

En materia de infraestructura vial, el Municipio continúa con las tareas previstas en el Plan de Bacheo 2026/27.

En esta oportunidad, se realizó la colocación de hormigón en el bache ubicado en la intersección de Acceso Mouras y Lisandro de la Torre.

La intervención busca recuperar las condiciones de circulación en un sector que registra un importante flujo vehicular.

Mejoras para la seguridad vial

Los trabajos permitirán mejorar la seguridad para conductores y vecinos, además de aumentar la durabilidad de la calzada.

La utilización de hormigón apunta a brindar una solución resistente y prolongar la vida útil del sector intervenido.

Estas tareas forman parte de un programa de mantenimiento y recuperación de calles que se desarrolla de manera sostenida en distintos puntos de Carlos Casares.

Infraestructura y planificación

Mientras el trabajo sobre la Cuenca A3 busca atender una problemática regional que requiere coordinación entre distintos niveles del Estado, el Plan de Bacheo apunta a resolver necesidades concretas de la circulación urbana.

Desde el Municipio continúan avanzando en ambas líneas para mejorar la infraestructura, reforzar la prevención y brindar mejores condiciones de movilidad y seguridad a la comunidad.