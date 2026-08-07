Golía y el ministro Bianco entregaron computadoras a estudiantes de Chacabuco

El alcalde de Chacabuco, Darío Golía, ofició de anfitrión del arribo del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Juntos, los funcionarios encabezaron una agenda de trabajo con eje en la entrega de computadoras a estudiantes de escuelas secundarias y la inauguración del equipamiento del Centro Universitario local.

La actividad central de la jornada se desarrolló en el Centro Universitario de Chacabuco, donde Bianco y Golía entregaron computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a 54 estudiantes de instituciones educativas del municipio: la Escuela de Educación Especial N.º 501, el Anexo I de la Escuela de Educación Secundaria N.º 5, la Escuela de Educación Secundaria N.º 11, la Escuela de Educación Secundaria N.º 7 y el Instituto Santa Ana.

En este marco, Bianco señaló: “Desde el comienzo de su gestión, el gobernador Axel Kicillof tomó la decisión de entregar computadoras a los estudiantes secundarios bonaerenses y aumentar la cantidad de escuelas con conectividad a internet. Hoy tenemos el 95% de las escuelas con conexión. Con respecto a las computadoras, para nosotros es importante entregárselas a los alumnos porque son instrumentos para formarse, para divertirse y, a futuro, también para trabajar”.

“Lamentablemente, desde 2023, debido al recorte de recursos del Gobierno nacional a la Provincia, no podemos entregarles computadoras a todos los estudiantes, sino que debimos enfocar el programa Conectar Igualdad Bonaerense en aquellos que tienen menores oportunidades o mayor brecha tecnológica. Por eso priorizamos a quienes cursan en escuelas rurales y de educación especial”, explicó el ministro.

Bianco y Golía también recorrieron las instalaciones del Centro Universitario, que recibió fondos del Programa Puentes para la compra de equipamiento informático y tecnológico, mobiliario, sistemas de seguridad y acondicionamiento térmico.

“Cuando recorrimos la provincia en la campaña de 2019, previo a la primera gestión del gobernador Kicillof, vimos que en todas las localidades del interior había una demanda de posibilidades de estudiar. Por eso lanzamos el Programa Puentes”, afirmó Bianco y agregó: “El objetivo es que todos los que quieran estudiar puedan hacerlo. Ponemos a disposición carreras vinculadas con las necesidades de cada municipio, que permiten generar mayores oportunidades laborales y también aportar soluciones a los problemas de los distritos”.

Golía destacó el programa Puentes

El intendente Golía sostuvo: “Con el Programa Puentes hoy tenemos una oferta más amplia de carreras en Chacabuco. Le agradecemos al Gobierno de la Provincia por acompañarnos, tanto en este proyecto como en todas las necesidades del municipio, sobre las cuales trabajamos de manera articulada”.

La jornada había comenzado en la sede de la municipalidad, donde Bianco y Golía suscribieron un convenio de asistencia técnica para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial del distrito, una iniciativa enmarcada en el trabajo que viene llevando adelante la Subsecretaría de Asuntos Territoriales del Ministerio de Gobierno junto a distintos municipios con el objetivo de promover la planificación en pos del desarrollo territorial. Posteriormente, las autoridades inauguraron la nueva oficina de la Policía Científica en la ciudad y recorrieron sus instalaciones, junto a funcionarios policiales.

Participaron en las actividades el director del Programa Puentes, Juan Brardinelli, el subjefe de la Policía de la Provincia, comisario general Leandro Sarlo, el vicerrector del Instituto Universitario Juan Vucetich, Gonzalo García Vila, y autoridades municipales.