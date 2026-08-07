Álvarez firmó convenio con el rector de la UNDAV

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, firmó un convenio junto al rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Jorge Calzoni, para el desarrollo del plan curricular del primer ciclo de formación de cadetes de la nueva Escuela de Policía de Prevención Municipal de Lanús, que iniciará el lunes 10 de agosto y tendrá el objetivo de brindar conocimientos técnicos y prácticos intensivos a 120 aspirantes, en conjunto con el Instituto Universitario Vucetich (IUV) y los equipos municipales, con la finalidad de reforzar el sistema de seguridad local.

“No queremos improvisación, queremos agentes preparados y cercanos al vecino. Por eso es muy importante destacar que esta universidad tiene una carrera de Derecho y que todos los docentes con los que cuenta son profesionales de las diversas disciplinas del ámbito abogadil, de la justicia, de la Cámara Penal, de la Fiscalía General y de la Defensoría General, quienes van a estar participando en la formación de los próximos agentes que se van a encargar del patrullaje y la prevención, en colaboración con la Policía de la Provincia”, remarcó Álvarez.

Por su parte, Calzoni sostuvo: “Para nosotros es muy importante firmar este tipo de convenio y poder articular con el territorio y con toda la región. En este caso vamos a trabajar en un programa que fue articulado entre ambas instituciones y también con la Vucetich, que tiene una amplia experiencia en este sentido. Hay cuestiones que tienen que ver más con sensaciones que con acciones, y las acciones tienen que ver con esto: primero capacitar y después salir a accionar en el propio territorio con respecto a lo que se tiene. Así que gracias Julián, de verdad, y a disposición para todo lo que vos consideres que la universidad puede ser útil”.

Este programa tendrá una duración de 600 horas cátedra y se desarrollará desde el 10 de agosto hasta el 28 de noviembre de este año en el Centro de Entrenamiento de Policía Municipal, ubicado en la calle Prieto N° 1000, en Lanús Este. El mismo comprenderá las áreas de formación en Seguridad Ciudadana; Seguridad Vial y Ordenamiento Urbano; Procedimientos y Operaciones; Defensa Personal y Entrenamiento Físico; Tecnologías Aplicadas a la Seguridad; Resolución Alternativa de Conflictos y Justicia Restaurativa; Derecho Penal; Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos; y Violencia de Género y Vulnerabilidad.

Mediante este acuerdo, la UNDAV brindará asistencia técnica y académica para la coordinación, el desarrollo, la evaluación y la certificación del trayecto formativo. Esta articulación fortalece la decisión del Municipio de profesionalizar a sus futuros agentes mediante una formación integral, orientada a la prevención, la proximidad comunitaria, el respeto por los derechos humanos, el uso racional de la fuerza y la resolución pacífica de los conflictos.

También participaron de la actividad: el secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Sebastián Castillo; la subsecretaria de Justicia y Participación Ciudadana, Marina Pirro; la directora de la carrera de Abogacía de la UNDAV, Milagros Rayes; y la decana del Departamento de Ciencias Sociales de la mencionada Casa de Altos Estudios, Anabella Lucardi.